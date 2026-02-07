Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye est arrivé Kédougou pour la suite de sa tournée économique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vient d'arriver à Kédougou, dans le cadre d'une tournée économique de deux jours qu'il va effectuer dans cette région du sud-est du Sénégal, après l'étape de Tambacounda, a constaté l"APS.

L'avion militaire transportant le chef de l'Etat a atterri à l'aérodrome de Kédougou aux environs de 9h 40 minutes, où l'attendaient des ministres et autorités administratives et locales de la région.

Le Président Faye a été accueilli, à sa descente d'avion, par la gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré, avant de recevoir les honneurs d'un détachement de l'armée nationale.

Dans le cadre de sa tournée, Bassirou Diomaye Faye va d'abord se rendre dans le département de Salémata pour poser la première pierre du LYNAQE (Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité), un modèle d'établissement d'excellence co-piloté par les ministères de l'Éducation nationale et des Forces armées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il se rendra, ensuite, à Bandafassi, dans le département de Kédougou où il effectuera la pose de la première pierre de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP).

Dans l'après-midi, le chef de l'Etat va visiter le site de réalisation de Promovilles dans la ville de Kédougou et le siège de l'Escadron de surveillance et d'intervention de Kédougou.

Pour la deuxième journée de sa tournée économique, le Président Faye va se rendre dans le département de Saraya où il va visiter le site du point d'appui du GARSI 2.

Il va terminer, dans l'après-midi, sa tournée économique dans la grande ville de Kédougou.