Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye est arrivé Kédougou pour la suite de sa tournée économique

7 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vient d'arriver à Kédougou, dans le cadre d'une tournée économique de deux jours qu'il va effectuer dans cette région du sud-est du Sénégal, après l'étape de Tambacounda, a constaté l"APS.

L'avion militaire transportant le chef de l'Etat a atterri à l'aérodrome de Kédougou aux environs de 9h 40 minutes, où l'attendaient des ministres et autorités administratives et locales de la région.

Le Président Faye a été accueilli, à sa descente d'avion, par la gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré, avant de recevoir les honneurs d'un détachement de l'armée nationale.

Dans le cadre de sa tournée, Bassirou Diomaye Faye va d'abord se rendre dans le département de Salémata pour poser la première pierre du LYNAQE (Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité), un modèle d'établissement d'excellence co-piloté par les ministères de l'Éducation nationale et des Forces armées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il se rendra, ensuite, à Bandafassi, dans le département de Kédougou où il effectuera la pose de la première pierre de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP).

Dans l'après-midi, le chef de l'Etat va visiter le site de réalisation de Promovilles dans la ville de Kédougou et le siège de l'Escadron de surveillance et d'intervention de Kédougou.

Pour la deuxième journée de sa tournée économique, le Président Faye va se rendre dans le département de Saraya où il va visiter le site du point d'appui du GARSI 2.

Il va terminer, dans l'après-midi, sa tournée économique dans la grande ville de Kédougou.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.