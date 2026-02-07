Sénégal: Un acteur appelle à une révision des politiques migratoires

7 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de l'ONG Horizon sans frontières, Boubacar Sèye, a appelé, vendredi, à une révision des politiques migratoires du Sénégal dans une perspective d'intégrer la diversité, la complexité et la transversalité des déplacements des populations entre pays.

"Il n'y a pas aujourd'hui une politique migratoire qui prend en charge la question migratoire dans toute sa diversité, sa complexité et sa transversalité", a-t-il martelé dans un entretien avec l'APS.

Le consultant sur les questions migratoires a aussi déploré "l'absence d'une démarche holistique" qui permet d'intégrer ces nouvelles donnes dans des solutions intégrées aux questions migratoires".

"Aujourd'hui, il y a une transversalité des mouvements migratoires avec une économie souterraine et criminelle qui charrie le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, la violence faite aux femmes", a-t-il indiqué, déplorant le fait que cette question soit "abordée sans tenir compte de sa transversalité".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Evoquant la question des politiques d'intégration, il a appelé les pouvoirs publics à davantage favoriser l'insertion sociale, économique et culturelle des personnes immigrées. "Il faut revoir les politiques d'intégration face à l'échec de ces politiques, dans un contexte de haine", a-t-il insisté.

Selon lui, l'immigration devrait être un processus à double sens qui lie les migrants aux citoyens autochtones, dans une relation constructive aboutissant au respect et la tolérance mutuelle.

Appelant à s'adapter à ces nouvelles donnes, M. Sèye a préconisé "la mise en place d'un grand ministère chargé des migrations internationales ou d'une agence autonome.

Il a ajouté qu'il faut aujourd'hui une véritable politique migratoire avec comme soubassement la protection et l'assistance des Sénégalais de l'extérieur".

Boubacar Sèye suggère également la mise en place d'une nouvelle cartographie basée sur de nouvelles juridictions et de bureaux d'informations sur la sécurité et la criminalité des zones de violence".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.