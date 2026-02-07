Sénégal: Un acteur appelle à une révision des politiques migratoires

Dakar — Le président de l'ONG Horizon sans frontières, Boubacar Sèye, a appelé, vendredi, à une révision des politiques migratoires du Sénégal dans une perspective d'intégrer la diversité, la complexité et la transversalité des déplacements des populations entre pays.

"Il n'y a pas aujourd'hui une politique migratoire qui prend en charge la question migratoire dans toute sa diversité, sa complexité et sa transversalité", a-t-il martelé dans un entretien avec l'APS.

Le consultant sur les questions migratoires a aussi déploré "l'absence d'une démarche holistique" qui permet d'intégrer ces nouvelles donnes dans des solutions intégrées aux questions migratoires".

"Aujourd'hui, il y a une transversalité des mouvements migratoires avec une économie souterraine et criminelle qui charrie le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, la violence faite aux femmes", a-t-il indiqué, déplorant le fait que cette question soit "abordée sans tenir compte de sa transversalité".

Evoquant la question des politiques d'intégration, il a appelé les pouvoirs publics à davantage favoriser l'insertion sociale, économique et culturelle des personnes immigrées. "Il faut revoir les politiques d'intégration face à l'échec de ces politiques, dans un contexte de haine", a-t-il insisté.

Selon lui, l'immigration devrait être un processus à double sens qui lie les migrants aux citoyens autochtones, dans une relation constructive aboutissant au respect et la tolérance mutuelle.

Appelant à s'adapter à ces nouvelles donnes, M. Sèye a préconisé "la mise en place d'un grand ministère chargé des migrations internationales ou d'une agence autonome.

Il a ajouté qu'il faut aujourd'hui une véritable politique migratoire avec comme soubassement la protection et l'assistance des Sénégalais de l'extérieur".

Boubacar Sèye suggère également la mise en place d'une nouvelle cartographie basée sur de nouvelles juridictions et de bureaux d'informations sur la sécurité et la criminalité des zones de violence".