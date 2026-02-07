Afrique: Muhammad Jallow appelle à l'éthique face à l'essor de l'IA dans le sport

Bijilo (Gambie) — Le vice-président de la Gambie, Muhammad Jallow, a souligné, vendredi, à Bijilo, près de la capitale gambienne, Banjul, l'impact croissant de l'intelligence artificielle dans le journalisme sportif et sur l'importance du respect de l'éthique dans son utilisation.

"L'Intelligence artificielle change la donne et impose de nouvelles responsabilités", a-t-il déclaré, appelant à un travail "authentique et responsable" pour garantir que les informations sportives restent fiables et éthiques.

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du congrès de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS/Afrique).

Ont pris part à la cérémonie, le président de l'AIPS Gianni Merlo, la ministre sénégalaise de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye et de ses homologues de la Gambie, du Ghana et d'autres dirigeants de médias sportifs, des experts internationaux ainsi que des responsables institutionnels venus de tout le continent et d'ailleurs.

Il a souligné que, "si le sport reste un vecteur clé de cohésion sociale et de développement sur le continent, l'intégration des nouvelles technologies dans les médias est désormais indispensable. "Nous devons encadrer l'usage de l'IA pour protéger l'intégrité du journalisme sportif et soutenir un développement social durable", a-t-il ajouté.

Le vice-président a rappelé que la Gambie est en train de mettre en place des programmes qui combinent sport, médias et technologies, afin de renforcer l'identité africaine et préparer l'avenir du continent dans un cadre éthique et responsable.

Le président de l'Association des journalistes sportifs de Gambie (SJAG), Omar Jarju, a invité, pour sa part, à faire du journalisme sportif africain un véritable levier de développement et de progrès pour le sport sur le continent, soulignant l'importance de la collaboration et de l'échange entre professionnels.

À ses collègues, Omar Jarju a lancé un appel à l'action.

"Je vous exhorte, chaque délégué ici présent, à participer de manière active à cet événement très important, à nouer des contacts et à échanger des idées pour le progrès du journalisme sportif africain. Je vous invite à collaborer afin de faire en sorte que notre profession devienne un véritable marqueur du développement du sport à travers l'Afrique", a-t-il dit.

Il a insisté sur l'importance de l'AIPS Afrique dans la dynamique sportive africaine.