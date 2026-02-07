Sénégal: Tivaouane - Le comité de suivi fait le point sur les travaux d'assainissement

Tivaouane — Le comité de suivi des travaux d'assainissement de la ville de Tivaouane (ouest) a visité, vendredi, les différents chantiers en cours, en présence du maire de la commune, Demba Diop Sy, a constaté l'APS.

La mission, conduite par le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement du projet et d'identifier les principaux obstacles rencontrés dans son exécution.

À l'issue de la visite, deux préoccupations majeures ont été soulevées : une gestion des impenses et un aménagement adéquat des exutoires, jugés indispensables pour assurer la durabilité des ouvrages.

Lors de la visite, le conseiller technique du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Lamine Diouck, a rappelé que la philosophie du projet repose sur le respect de la dynamique naturelle des eaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, l'ambition est de régénérer les anciens lacs, afin de favoriser, à terme, le développement d'activités maraîchères pendant toute l'année.

"Les solutions fondées sur la nature demeurent au coeur de ce projet d'envergure, afin de respecter l'esprit initial des travaux d'assainissement", a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de disposer de plans de lotissement fiables pour faciliter l'intervention des équipes techniques.

Le représentant du Khalife général des Tidjanes, Elhadji Malick Sarr, a souligné l'urgence d'un recensement exhaustif des personnes impactées par le projet, une démarche qu'il juge indispensable pour lever les contraintes opérationnelles.

Il a également rappelé l'attachement du Khalife général des Tidjanes à la bonne exécution des travaux d'assainissement lancés le 10 novembre 2025 par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Mis en oeuvre par l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), le projet prévoit la réalisation de 13,4 kilomètres de canaux en béton armé, pour le drainage des eaux pluviales, la construction de 210 regards à grille avaloir, ainsi que d'équipements connexes.

Tivaouane, 6 fév (APS) - Le comité de suivi des travaux d'assainissement de la ville de Tivaouane a effectué, vendredi, une visite des chantiers en cours dans la commune.

Conduite par le préfet du département, Mamadou Guèye, , en présence du maire de la commune, Demba Diop Sy, cette mission visait à faire le point sur l'état d'avancement du projet et à relever les principales difficultés entravant son exécution, a appris le correspondant de l'APS.

À l'issue de la visite, deux préoccupations majeures ont été soulevées : une gestion des impenses et un aménagement adéquat des exutoires, jugés indispensables pour assurer la durabilité des ouvrages.

Lors de la visite, le conseiller technique du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Lamine Diouck, a rappelé que la philosophie du projet repose sur le respect de la dynamique naturelle des eaux.

Selon lui, l'ambition est de régénérer les anciens lacs, afin de favoriser, à terme, le développement d'activités maraîchères pendant toute l'année.

"Les solutions fondées sur la nature demeurent au coeur de ce projet d'envergure, afin de respecter l'esprit initial des travaux d'assainissement", a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de disposer de plans de lotissement fiables pour faciliter l'intervention des équipes techniques.

Le représentant du Khalife général des Tidjanes, Elhadji Malick Sarr, a souligné l'urgence d'un recensement exhaustif des personnes impactées par le projet, une démarche qu'il juge indispensable pour lever les contraintes opérationnelles.

Il a également rappelé l'attachement du Khalife général des Tidjanes à la bonne exécution des travaux d'assainissement lancés le 10 novembre 2025 par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Mis en oeuvre par l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), le projet prévoit la réalisation de 13,4 kilomètres de canaux en béton armé, pour le drainage des eaux pluviales, la construction de 210 regards à grille avaloir, ainsi que d'équipements connexes.

Lors du lancement des travaux, le ministre Cheikh Tidiane Dièye avait indiqué qu'il s'agissait d'un "projet structurant de très grande envergure" devant impacter plus de 86.000 habitants de Tivaouane. L'exécution des travaux est prévue sur environ huit mois.

Il avait également exhorté l'ONAS à assurer un suivi de proximité, afin que le projet soit livré avant le prochain hivernage.

La visite de terrain a révélé un "déficit de repères techniques et documentaires". À plusieurs niveaux, la zone visitée donnait davantage l'image d'un "territoire de projets" que celle d'un véritable "projet de territoire" solidement structuré, en raison notamment de l'indisponibilité de certains plans de lotissement.

Le maire de la commune de Tivaouane Demba Diop Sy s'est engagé à prendre les mesures correctives nécessaires face aux insuffisances constatées.

"Je n'attendrai personne pour faire en sorte que ce projet réussisse, pour le bonheur des populations et du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour", a-t-il assuré, promettant que des efforts seront consentis, en collaboration avec le maire de Chérif Lo, pour faciliter le travail des techniciens sous la supervision de l'ONAS.

Au terme de la visite, le préfet Mamadou Guèye a souhaité que ce projet épouse pleinement la vision des plus hautes autorités de l'État, insistant sur le fait que "l'urgence aujourd'hui est de recenser, dans les meilleurs délais, les personnes impactées par ce grand projet".