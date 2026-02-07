Sénégal: Docteur Safiatou Thiam partage son vécu de femme ministre dans un livre présenté comme 'une forte expérience capitalisée'

Dakar — "La pudeur des mots, ma vie de femme ministre", nouvel ouvrage du médecin et spécialiste en santé publique Safiatou Thiam, a été présenté comme un témoignage riche d'enseignements, retraçant une expérience personnelle et professionnelle marquante, capitalisée et partagée par son auteure.

"C'est une expérience capitalisée très forte, qu'elle relate dans ce livre. Nous avons un ouvrage, qui est un essai, une biographie, une autobiographie, qui est une littérature par son organisation", a indiqué le professeur de Lettres Abdoulaye Racine Senghor en procédant à la présentation du livre.

Publié par la maison d'édition Harmattan/Sénégal, le livre de 185 pages est composé de huit chapitres qui reviennent notamment sur sa nomination en tant que ministre de la Santé en 2007 et ses échanges avec le président d'alors, Abdoulaye Wade, en levant le voile sur les réalités de la vie politique, ses joies, ses doutes, mais aussi son combat dans la lutte contre le VIH sida, ou encore de son engagement dans la gestion de la pandémie de COVID-19.

"Il s'agit d'une expérience de vie dans laquelle il y a un espace et un temps déterminés, lui permettant d'aller loin", a expliqué M. Senghor.

Il souligne que l'ouvrage a permis à l'auteure de sortir de son champ, "pour avoir un regard sur la société avec ses contraintes, ses obstacles, mais aussi, ses richesses".

Poursuivant, le critique littéraire estime que le livre "nous révèle une militante citoyenne, mais aussi une militante de la santé. Elle nous dit des petites choses de la vie qui sont essentielles".

"C'est un moment de retour sur un parcours, sur des combats, sur des rencontres mais surtout sur des valeurs que je partage avec beaucoup d'entre vous ici", a relevé l'auteure, par ailleurs secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre le sida (CNLS).

Elle souligne que ce livre raconte non seulement son entrée "inattendue" dans le gouvernement du de 2007 à 2009, mais aussi, "des relations humaines derrière les institutions, les rencontres, les soutiens, parfois les incompréhensions, mais toujours l'apprentissage".

"Tout en restant pleinement femme, mère, professionnelle engagée, un chapitre important de ma vie reste mon combat contre le sida", a relevé docteure Safiatou Thiam, parlant d'une séquence qui a façonné sa carrière professionnelle.

Elle a aussi parlé de sa vocation de soigner, d'accompagner et de défendre la dignité humaine qui s'est "accentuée lors de la pandémie de COVID-19.

"Votre livre m'a éclairé sur votre profonde compréhension humaine et administrative. Je l'ai également perçu dans la manière d'humaniser avec laquelle vous avez aussi accompagné la maladie de ma belle-soeur", a témoigné son ancien collègue au gouvernement, Habib Sy.