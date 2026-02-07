Sénégal: Electrification rurale - 7 villages de Kolda raccordés au réseau

7 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Ce sont désormais 7 villages des communes de Bagadadji et de Médina Chérif dans la région de Kolda qui seront raccordés au réseau électrique à partir de ce samedi 7 février 2026. Ces installations entrent dans le cadre du projet d'électrification de 2000 villages, porté par le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc).

Ce samedi 7 février 2026, le coordonnateur national du Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), Gade Kounta, effectuera des mises en service de l'électricité de 7 villages situés dans la région de Kolda.

Il convient de noter que ces installations auront lieu dans la commune de Bagadadji, principalement dans les villages de Médina Aliou Samba et de Médina Bocar Demba. Pour la commune de Médina Chérif, ce projet connectera les contrées de Témento Samba, de Lingueyel Dibane, de Médina Samba Sabaly, de Saré Mafaly et de Sinthiang Seyni Baldé.

Pour rappel, ces travaux sont effectués dans le cadre de son projet d'électrification de 2000 villages à travers le Sénégal. D'ailleurs, le mercredi 4 février dernier, le Pudc a procédé à la mise en service de l'électricité de Sinthiou Alassane, un village de la commune de Koussan ; de Sinthiou Boubou et de Wouro Daouda, dans la commune de Boynguel Bamba. Ces localités sont situées dans la région de Tambacounda.

