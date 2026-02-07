Changer les regards et améliorer la prise en charge des survivantes de violences sexuelles et sexistes. C'est l'objectif du projet porté par le Réseau des féministes du Sénégal (RFS) avec l'appui de l'African Women's Development Fund (Awdf). Le projet cible en priorité les étudiants en médecine, en psychologie et en journalisme qui se sont retrouvés, le vendredi 6 février 2026, à Dakar, autour d'un atelier de renforcement de capacités.

Selon le Dr Khady Ndao Babou, médecin spécialiste en santé publique et coordonnatrice du RFS, la rencontre répond à un besoin urgent de transformation des pratiques professionnelles. Elle explique qu'il s'agit de changer le narratif autour des violences, mais surtout d'améliorer la manière dont les survivantes sont accueillies, écoutées et prises en charge.

D'après le Dr Babou, le choix de travailler avec les étudiants s'explique par les obstacles liés aux lacunes dans la formation initiale. « Dans la formation médicale classique, les questions liées aux violences sexuelles et sexistes ne sont pas abordées dès les premières années. Pourtant, tout au long de notre parcours, nous sommes confrontés à des cas liés à cet aspect », renseigne-t-elle.

L'idée est, selon elle, de permettre aux participants d'avoir une autre lecture des violences et de mieux accompagner les victimes avec empathie et sans jugement. À terme, cette approche vise à transformer les discours et à renforcer la prévention au Sénégal.