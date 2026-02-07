Afrique: Coupe du monde féminine U20 - Les Lioncelles affrontent le Nigéria cet après-midi

Le Sénégal affrontera le Nigéria ce samedi 7 février 2026 au MKO Stadium d'Abeokuta pour le match aller du 3e tour des qualifications à la Coupe du monde féminine U20-Pologne 2026. Le coup d'envoi est prévu à 15 h 00 GMT.

« Nos Lioncelles U20 affrontent le Nigeria ce samedi au MKO Stadium d'Abeokuta pour le match aller du 3e tour des qualifications à la Coupe du monde féminine U20-Pologne 2026 », renseigne la Fédération sénégalaise de football.

Il convient de noter que les Lioncelles du Sénégal défient le Nigeria dans une double confrontation décisive, avec une première manche à Abeokuta le 7 février et un match retour à Thiès le 14 février.

Pour rappel, l'équipe sénégalaise des U20 s'est envolée le mardi 3 février dernier pour Lagos. Elles ont effectué leur première séance d'entraînement à Abeokuta, le lendemain.