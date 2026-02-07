Afrique: Coupe du monde féminine U20 - Les Lioncelles affrontent le Nigéria cet après-midi

7 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Le Sénégal affrontera le Nigéria ce samedi 7 février 2026 au MKO Stadium d'Abeokuta pour le match aller du 3e tour des qualifications à la Coupe du monde féminine U20-Pologne 2026. Le coup d'envoi est prévu à 15 h 00 GMT.

« Nos Lioncelles U20 affrontent le Nigeria ce samedi au MKO Stadium d'Abeokuta pour le match aller du 3e tour des qualifications à la Coupe du monde féminine U20-Pologne 2026 », renseigne la Fédération sénégalaise de football.

Il convient de noter que les Lioncelles du Sénégal défient le Nigeria dans une double confrontation décisive, avec une première manche à Abeokuta le 7 février et un match retour à Thiès le 14 février.

Pour rappel, l'équipe sénégalaise des U20 s'est envolée le mardi 3 février dernier pour Lagos. Elles ont effectué leur première séance d'entraînement à Abeokuta, le lendemain.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.