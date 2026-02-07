Ile Maurice: Kimberley Le Court-Pienaar - Une saison historique récompensée !

Alors même qu'elle débute la saison à l'UAE Tour Women, Kimberley Le Court-Pienaar reçoit le titre de «Most Outstanding Performance Of The Year 2025». La cycliste professionnelle a été primée hier lors de la soirée du National Sports Award au complexe multi-sports de Côte-d'Or.

Ce titre lui revient fort logiquement au vu de sa saison 2025 exceptionnelle. Kimberley Le CourtPienaar est entrée dans l'histoire du cyclisme et du sport mauricien et africain l'année dernière. Ceci en devenant la première native de notre continent à s'imposer dans un Monument. C'était le 27 avril à l'occasion de Liège-Bastogne-Liège quand elle prenait la mesure de ses adversaires lors d'un sprint final à quatre.

Elle n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Alignée en tant que leader de son équipe, AG InsuranceSoudal, au Tour d e France Femmes (26 juillet - 3 août), Kimberley réalise une autre grande première : elle s'impose lors de la cinquième étape disputée sur 165,8 kilomètres entre Chasseneuil-du-Poitou et Guéret. Qui plus est, notre compatriote passe quatre jours avec le maillot jaune sur les épaules !

A peine un mois avant, elle avait enlevé la première étape du Tour de Grande-Bretagne début juin. Au cours de ce même mois, elle a fait le saut dans son île natale et a conservé ses titres de championne de Maurice de la course sur route et du contre-la-montre individuel.

Régulièrement classée dans le Top 5 ou le Top 10 de prestigieuses courses du calendrier WorldTour UCI féminin, la Curepipienne de 29 ans a aussi réalisé une honorable prestation lors de la course en ligne des Championnats du monde fin septembre au Rwanda en prenant la huitième place malgré un scénario qui ne lui a pas été favorable. Ces Mondiaux, elle l'a plusieurs fois répété, lui tenaient à coeur, car ils étaient organisés pour la toute première fois sur le continent africain.

Kimberley a ensuite clôt sa saison avec un joli succès en solitaire au Tour d'Émilie féminin en Italie le 4 octobre.

Même si elle est consciente qu'il ne sera pas aussi facile pour elle de réaliser une aussi belle saison en 2026, elle reste déterminée à faire de son mieux. Connaissant sa détermination, ce ne serait pas une surprise si elle étoffait son palmarès déjà éloquent de victoires tout aussi prestigieuses dans les mois à venir !

Fiche

Nom : Le Court-Pienaar

Prénoms : Mary Patricia Kimberley

Date de naissance : 23 mars 1996 (à Curepipe, Île Maurice)

Équipe : AG Insurance-Soudal Team

Palmarès 2025 :

Vainqueure de Liège-Bastogne-Liège Femmes.

Vainqueure de la 5e étape et maillot jaune pendant 4 jours sur le Tour de France Femmes.

Vainqueure d'une étape au Tour of Britain Women.

Vainqueure du Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite.

Championne de Maurice sur route et contre-la-montre.

3e du classement general UAE Tour Women.

8e de la course en ligne des Championnats du monde au Rwanda