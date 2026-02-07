Ile Maurice: Renforcer la coopération judiciaire et protéger les ressortissants

En mission à Maurice, la ministre de la Justice de Madagascar, Fanirisoa Ernaivo, a tenu un point de presse hier à la Résidence de Madagascar à Floréal, entourée de sa délégation. Une visite placée sous le signe du renforcement des liens entre Antananarivo et Port-Louis, dans un contexte où Madagascar affirme vouloir tourner la page de plusieurs années de crise institutionnelle et de dérives économiques.

«Madagascar est aujourd'hui dans une période de refondation de la République», a déclaré la ministre, évoquant une longue phase marquée par des captures d'État successives ayant permis à certains dirigeants de piller les ressources nationales au détriment de la population. Dans cette dynamique de reconstruction, la coopération avec Maurice apparaît comme un axe stratégique.

La mission de Fanirisoa Ernaivo s'articule autour de trois objectifs principaux. Le premier concerne la coopération judiciaire internationale, notamment à travers la mise en oeuvre d'accords bilatéraux d'entraide pénale et économique déjà signés entre les deux pays. L'ambition affichée est claire : renforcer la lutte contre la corruption, sécuriser les investissements mauriciens et malgaches et assainir durablement le climat des affaires dans la région.

Le deuxième volet porte sur une question sensible : celle des prisonniers malgaches incarcérés à Maurice et souhaitant être transférés à Madagascar afin d'y purger la fin de leur peine. La ministre a indiqué vouloir examiner de près ces dossiers, dans un esprit de coopération respectueuse entre les systèmes judiciaires des deux États. Un intérêt particulier serait porté au cas de Mamy Ravatomanga, au coeur de discussions visant à trouver une solution conforme aux cadres légaux des deux pays.

Travailleurs malgaches

Troisième priorité : la situation de plusieurs travailleurs malgaches actuellement placés dans des centres de rétention à Maurice. Selon la ministre, certains auraient été victimes de réseaux de traite ou de pratiques frauduleuses.

Des échanges avec les autorités mauriciennes sont prévus afin de mieux comprendre les conditions de leur détention, d'ouvrir des enquêtes si nécessaire, et surtout de soulager leurs difficultés. «Nous sommes soucieux des droits de nos ressortissants», a insisté Fanirisoa Ernaivo, tout en réaffirmant le respect de Madagascar pour la justice mauricienne.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, la ministre a évoqué la possibilité de procédures conjointes concernant des fonds d'origine malgache qui auraient transité ou auraient été placés à Maurice. Un rapatriement ne pourrait toutefois intervenir qu'après des décisions judiciaires définitives, rendues soit à Maurice soit à Madagascar.

Cette mission marque une volonté commune de renforcer l'entraide entre les deux nations, pour prévenir de futures malversations et bâtir une coopération judiciaire durable au service des peuples mauricien et malgache.