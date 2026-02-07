Ile Maurice: Vijay Naraidoo - «Les seniors ont un patrimoine riche»

interview

Quelle est la situation des personnes âgées et que faut-il améliorer pour elles ?

Les personnes âgées sont plus de 275 000 à Maurice sur une population de 1, 3 million. Nous sommes une population vieillissante comme c'est le cas sur tous les continents. Presque chaque semaine, nous célébrons des centenaires et c'est un très bon signe. Les personnes âgées voyagent gratuitement dans le transport public, ont une pension de vieillesse et des traitements gratuits dans les hôpitaux publics comme tous les autres citoyens.

Cela dit, il nous faut changer et nos attitudes envers elles car trop souvent elles sont victimes d'âgisme, qui porte en lui des stéréotypes, voire de la violence. L'accès aux bâtiments, le niveau élevé des trottoirs les empêchant de se déplacer avec une canne ou sur un fauteuil roulant sont autant d'aspects qu'il faut revisiter. Finalement, il faut s'occuper de la fracture numérique. Il faut prendre le temps d'expliquer à une personne âgée comment briser toutes les barrières psy- chologiques pour utiliser son portable comme un outil du quotidien.

Quelle est la situation dans les homes ?

Selon une étude mondiale menée par l'Organisation mondiale de la santé en 2024 sur les Residential Care Homes, deux carers sur trois ont été impliqués dans la maltraitance des rési- dents. Les abus étaient d'ordre émotionnel, financier, physique, et j'en passe. A mon arrivée à la tête du Council, aucun cas de maltraitance ne m'a été rapporté et c'est tant mieux. Je pense qu'il faut sortir les résidents plus souvent et aider les personnes en situation de handicap à passer des journées à la plage.

Est-ce difficile de trouver du personnel qualifié pour les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et de démence ?

Je l'ignore par rapport aux malades de l'Alzheimer mais ce que je sais c'est que nous n'avons pas suffisamment de gériatres. Il est temps d'offrir des formations pour pallier le manque de personnel dans ce secteur.

Que recommandez-vous pour la sécurité des personnes âgées vivant seules ?

Toute personne âgée vivant seule est encouragée à rejoindre une association de personnes âgées dans sa localité. Elle ferait bien de chercher quelqu'un de confiance dans son entourage familial, une connaissance, dans le milieu associatif et garder d'excellentes relations avec ses voisins car ce sont les premiers à venir à votre secours. Elles doivent garder à portée de main les numéros de téléphone du voisin, de la personne de confiance, du poste de police le plus proche ou les numéros d'urgence du bureau de la Sécurité sociale.

Elles ne doivent pas aller seules faire des transactions à la banque. Enfin, elles doivent se méfier des étrangers qui viennent leur proposer leurs services, même s'ils sont des prestataires publics tels que des employés du Central Electricity Board ou de la Central Water Autority, etc. qu'elles ne connaissent pas. Elles doivent appeler leur voisin, autrement, leur demander de repasser un autre jour.