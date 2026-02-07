Ile Maurice: Trump reconnaît «le meilleur accord possible» mais durcit le ton sur Diego Garcia

Les déclarations récentes du président américain Donald Trump sur Diego Garcia ont ravivé les tensions autour de l'accord conclu entre le Royaume-Uni et Maurice sur l'archipel des Chagos, tout en confirmant le soutien stratégique de Washington à la poursuite des opérations militaires américaines sur cette base clé de l'océan Indien. Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a fait état de discussions qu'il qualifie de «très productives» avec le Premier ministre britannique sir Keir Starmer, tout en posant clairement les limites de l'engagement américain.

Dans son message, le président américain rappelle l'importance stratégique cruciale de Diego Garcia, qu'il décrit comme le site d'une «base militaire américaine majeure», située au coeur de l'océan Indien et donc «d'une importance capitale pour la sécurité nationale des États-Unis».

Donald Trump met en avant la puissance militaire américaine et souligne que les succès opérationnels enregistrés au cours de l'année écoulée reposent non seulement sur la qualité des soldats et la modernité des équipements, mais aussi sur la localisation stratégique des bases militaires américaines à travers le monde, Diego Garcia occupant une place centrale dans ce dispositif.

S'agissant de l'accord négocié par sir Keir Starmer, Donald Trump adopte un ton nuancé. Il affirme comprendre que le Premier ministre britannique a conclu, «selon beaucoup», le meilleur accord possible dans les circonstances actuelles. Toutefois, cette reconnaissance est assortie d'un avertissement explicite.

Le président américain prévient que si, à l'avenir, l'accord de location de la base venait à s'effondrer, ou si les opérations et les forces américaines étaient menacées ou mises en danger, il se réserve le droit d'intervenir militairement afin de sécuriser et de renforcer la présence des États-Unis à Diego Garcia. Il insiste également sur le fait qu'il ne permettra jamais que la présence américaine sur une base aussi stratégique soit remise en cause par ce qu'il qualifie de «fausses revendications» ou «d'arguments environnementaux absurdes».

Pour rappel, Donald Trump avait semé l'inquiétude à Londres en qualifiant l'accord d'«acte de grande stupidité», laissant craindre un retrait du soutien américain. Ces déclarations avaient conduit à des discussions supplémentaires entre responsables britanniques et américains afin de clarifier la position de Washington et de confirmer la continuité du soutien des États-Unis à l'accord, qui conditionne l'avenir d'une base aérienne conjointe cruciale pour les deux pays.

Protéger les actifs américains

Selon la BBC, une porte-parole du gouvernement britannique a indiqué que Londres et Washington continueront de «travailler étroitement» à la mise en oeuvre de l'accord. Interrogée sur les déclarations du président américain, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé que Donald Trump avait directement échangé avec sir Keir Starmer et qu'il comprenait la position du Premier ministre britannique, tout en soutenant l'accord. Elle a néanmoins rappelé que les États-Unis se réservent le droit de protéger leurs actifs stratégiques, conformément aux propos du président.

La BBC situe également ces déclarations dans le contexte plus large d'un différend diplomatique impliquant le Groenland. Warren Stephens, ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, a déclaré que si l'issue idéale aurait été de ne pas transférer la souveraineté des Chagos, l'accord actuel constitue «le meilleur accord possible» pour les gouvernements britanniques successifs. Il a ajouté que les États-Unis conservent le droit de maintenir et de renforcer leurs intérêts sécuritaires à Diego Garcia si nécessaire à l'avenir, reprenant ainsi la ligne fixée par Donald Trump.

Sur le plan politique interne britannique, l'accord sur les Chagos continue de susciter une vive opposition. Un projet de loi destiné à ratifier l'accord est en cours d'examen au Parlement, mais son avancée a été retardée à la suite des déclarations controversées de Donald Trump.

Les Conservateurs et Reform UK dénoncent pour leur part un accord qu'ils jugent dangereux pour la sécurité nationale, mettant en avant les relations de Maurice avec la Chine. La députée conservatrice Dame Priti Patel, actuelle shadow foreign secretary, a estimé que la déclaration de Donald Trump met en lumière «une faiblesse critique» de l'accord, notamment en ce qui concerne les modalités de location de la base. Elle a réaffirmé l'opposition du Conservative Party à ce qu'elle qualifie de «reddition inacceptable».

Selon le Conservative Post, le processus parlementaire connaît également un nouveau ralentissement. Des responsables ont confirmé que le projet de loi ne sera pas réintroduit à la Chambre des Lords avant la pause parlementaire de février.

Les whips du gouvernement ont décidé de ne pas relancer le texte avant la suspension des travaux, repoussant ainsi la reprise des débats à une date postérieure au 23 février, ce qui prolonge l'incertitude politique autour de l'avenir institutionnel de l'accord sur les Chagos et de la base stratégique de Diego Garcia.