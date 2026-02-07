Cameroun: Crise du scanning à Douala - Transatlantic opère malgré la guerre des institutions

7 Février 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Alors que Transatlantic D affirme poursuivre « sereinement » ses activités, le Port de Douala est en réalité le théâtre d'un conflit souterrain aux enjeux colossaux. Cette bataille pour le contrôle du scanning des marchandises oppose deux piliers de l'État camerounais, créant une paralysie préjudiciable aux opérateurs économiques.

Un conflit institutionnel aux racines profondes

D'un côté, le Port Autonome de Douala (PAD) estime que le contrat de l'ancien opérateur, le géant suisse SGS, a pris fin. Il a donc installé Transatlantic D. De l'autre, le ministère des Finances considère que la mission, liée aux recettes douanières, relève de sa souveraineté et que l'accord avec SGS court jusqu'en 2032. Cette contradiction a généré un imbroglio juridique où les notes officielles se contredisent, entre un Premier ministre ordonnant une reprise et une présidence qui aurait acté un retrait.

Les milliards cachés derrière les scanners

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'enjeu dépasse largement une simple passation de contrat. Il s'agit du contrôle d'une fonction critique dans la lutte contre la fraude, qui priverait l'État de recettes vitales. L'efficacité de cette chaîne de contrôle détermine la crédibilité de la modernisation portuaire camerounaise et son attractivité pour le commerce régional.

Qui gouvernera l'économie réelle ?

Cette crise est un révélateur des tensions dans la gouvernance des biens publics. La résolution de ce conflit institutionnel déterminera quelle autorité, portuaire ou fiscale, pilote la sécurisation des frontières économiques du pays. Cette bataille pour un scanner marque-t-elle l'émergence d'un nouveau rapport de force dans la gestion des infrastructures stratégiques au Cameroun?

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2026 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.