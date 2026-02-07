Cote d'Ivoire: Bouna - Ouattara Bourahima renforce l'école rurale avec six nouvelles salles de classe à Djemitedouo et Teguirdouo

Le maire de la commune de Bouna, Ouattara Bourahima, a procédé, le vendredi 6 février 2026, à la remise officielle de six salles de classe nouvellement construites dans les villages de Djemitedouo et Teguirdouo, dans le cadre d'un vaste programme de développement éducatif soutenu par la Banque mondiale.

Cette initiative s'inscrit dans la politique municipale axée sur l'amélioration durable des conditions de vie des populations, avec une priorité accordée à l'éducation, considérée comme un levier essentiel de transformation sociale.

Dans chaque localité, trois salles de classe accompagnées d'un bureau administratif ont été livrées. L'ouvrage, bâti sur une superficie totale de 370 m², respecte les normes nationales et internationales en matière d'infrastructures scolaires. Chaque salle, d'une superficie de 67,5 m², est équipée de brasseurs d'air, d'issues de secours et d'un dispositif de protection contre l'érosion, garantissant ainsi sécurité, confort et durabilité.

Des infrastructures modernes pour améliorer les conditions d'apprentissage

Représentant la Direction régionale de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (DRENA), le secrétaire général Siaba Lucien, au nom du ministre de l'Éducation nationale, N'Guessan Koffi, a exprimé la reconnaissance de l'administration scolaire au maire pour cet investissement majeur.

Selon lui, cette réalisation porte désormais à six le nombre total de salles de classe à l'EPP de Djemitedouo, permettant enfin à chaque niveau de disposer de sa propre salle. Il a toutefois formulé une doléance importante : le raccordement de l'établissement au réseau électrique afin d'optimiser les conditions d'enseignement.

Le directeur de l'école primaire publique de Djemitedouo, Idrissa Ouattara, a salué une avancée significative pour les 85 élèves de l'établissement. Il a affiché l'ambition d'atteindre un taux de réussite de 100 % au CEPE, tout en sollicitant un appui pour le préscolaire et l'alphabétisation.

Éducation, santé et hydraulique : une dynamique municipale saluée par les populations

Au-delà du secteur éducatif, les actions du maire touchent également la santé. Le médecin-chef de l'hôpital de Kadioulasso, Dr Yapi Alex, a félicité le maire pour la sécurisation de l'établissement, notamment à travers la construction d'une nouvelle clôture et d'un préau destiné aux séances de vaccination.

Il a encouragé les populations à fréquenter le centre de santé et à profiter de la Couverture maladie universelle (CMU), tout en annonçant de futurs plaidoyers pour l'acquisition d'une ambulance et la construction d'une maternité.

Prenant la parole, le maire Ouattara Bourahima a rappelé que l'éducation demeure « le socle du développement durable ». Il a lancé un appel pressant aux parents afin qu'ils assurent la scolarisation effective des enfants. Il a également remercié la Banque mondiale et les partenaires de l'État pour leur accompagnement constant, inscrivant ces réalisations dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire moderne et inclusive.

Au nom des populations, le porte-parole du village, Sansan François, a exprimé la gratitude des habitants, tout en formulant plusieurs doléances : construction de logements pour enseignants, château d'eau, et amélioration de la voirie.

Les femmes, représentées par Some Ery Aminata, ont également salué l'installation d'une seconde pompe hydraulique, facilitant l'accès à l'eau potable et réduisant les tensions liées à l'approvisionnement.

Après Djemitedouo, la délégation municipale s'est rendue à Teguirdouo, où les populations ont accueilli avec satisfaction la remise des clés du bâtiment scolaire. Là encore, les besoins exprimés concernent notamment les logements d'enseignants, l'équipement des écoles, l'emploi des jeunes et l'alphabétisation.

La cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet de Bouko, Jean-Michel Agba, représentant le préfet de région, et du président du Conseil régional, Dr Hien Philippe, qui ont salué l'engagement du maire et la mobilisation des populations.

À travers ces réalisations, Ouattara Bourahima confirme sa volonté de faire de l'éducation, de la santé et des infrastructures de base les piliers du développement durable dans toute la commune de Bouna, avec un appui financier important de la Banque mondiale estimé à 20 milliards de francs CFA.