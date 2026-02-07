Togo: Solidarité renouvelée

En séjour à Lomé, le président de Rotary Club International, Francesco Arezzo, a réaffirmé l'engagement de son organisation à intensifier les actions humanitaires au Togo et dans la sous-région.

À l'issue de sa visite, il a lancé un appel aux clubs du District 9103, qui couvre notamment le Togo, le Bénin et le Niger, à renforcer leur mobilisation en faveur des communautés.

« L'action humanitaire est un levier essentiel pour bâtir la paix et créer des changements durables », a-t-il déclaré.

Cette visite marque la première sortie officielle de Francesco Arezzo au Togo depuis sa prise de fonction le 1er juillet 2025. Elle témoigne du dynamisme du partenariat entre Rotary International et sa branche togolaise.

Depuis plusieurs années, le Rotary Club de Lomé mène, en collaboration avec les autorités, des actions à fort impact social.

Dans le domaine de la santé, le club s'illustre par des campagnes de vaccination contre la poliomyélite et des consultations médicales gratuites. En matière d'accès à l'eau, plusieurs forages ont été réalisés dans des zones rurales pour améliorer l'approvisionnement en eau potable.

Sur le plan éducatif, des écoles ont été réhabilitées afin d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage.

Le Rotary agit également pour la protection de l'environnement, à travers des opérations de reboisement, et pour la promotion de la paix.

Présent dans plus de 200 pays, Rotary Club International regroupe plus de 1,2 million de membres engagés à répondre aux besoins essentiels des communautés locales à travers le monde.