Ethiopie: Ouverture du Logo Hayk Resort - Un joyau hôtelier qui redéfinit le tourisme durable au pays

Addis-Abeba — L'Éthiopie a officiellement inauguré le Logo Hayk Resort, un complexe hôtelier emblématique issu de l'initiative « Dîner pour les générations futures » portée par le Premier ministre.

Couvrant une superficie de 13,3 hectares, le projet constitue un renforcement stratégique des infrastructures touristiques nationales, a indiqué le Bureau du Premier ministre.

Lors de l'inauguration, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le complexe incarne une parfaite harmonie entre les paysages naturels du Wollo et des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux, le qualifiant de jalon majeur dans le développement économique et touristique du pays.

Doté d'installations de pointe, le Logo Hayk Resort offre des services haut de gamme, comprenant plusieurs espaces de restauration, des piscines, un réseau routier interne asphalté ainsi qu'une hélisurface.

Implanté au sein de vergers variés et de jardins soigneusement aménagés, le complexe propose un cadre paisible et immersif, pensé pour offrir aux visiteurs une expérience distinctive et inoubliable.

Au-delà de son standing et de son architecture contemporaine, le Logo Hayk Resort reflète l'ambition de l'Éthiopie de s'imposer comme une destination touristique de référence sur le continent africain.

En conciliant développement touristique, préservation de l'environnement, durabilité et inclusion sociale, ce projet constitue également une vitrine permettant aux communautés du Wollo de valoriser leur patrimoine culturel et naturel auprès d'un public international.