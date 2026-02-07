Ethiopie: Inauguration du complexe Logo Hayk - Un nouveau pôle touristique aux standards internationaux

7 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le complexe touristique Logo Hayk a été officiellement inauguré ce jour, marquant une avancée significative pour le développement économique et touristique de l'Éthiopie.

À cette occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que le projet conjugue de manière harmonieuse les paysages naturels exceptionnels du Wollo avec des installations modernes répondant aux normes internationales.

Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, le Chef du gouvernement a souligné que le complexe va bien au-delà d'une simple infrastructure touristique, en constituant un véritable levier de transformation économique aux niveaux local et national.

« Deuxième projet Dine mis en oeuvre dans la région Amhara après Gorgora, le complexe Logo Hayk générera de nombreux emplois directs et indirects, dynamisera les chaînes de valeur dans les domaines de l'agriculture, du transport, de l'hôtellerie et des services, et offrira de nouvelles opportunités commerciales aux producteurs, artisans et entrepreneurs locaux », a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Il a également précisé que cette initiative contribue à une croissance portée par le tourisme, tout en garantissant des sources de revenus durables pour les communautés environnantes.

« Inspirée par l'esprit du Medemer, cette réalisation illustre la synergie entre l'État et le secteur privé, transformant les orientations politiques en actions concrètes et les investissements en résultats tangibles », a-t-il ajouté.

« Le développement du complexe selon une approche collaborative pose les fondements d'un partenariat public-privé pérenne, d'une cohérence des politiques et d'une croissance durable. »

Enfin, le Premier ministre a souligné que le complexe Logo Hayk constitue une invitation adressée aux populations du Wollo à faire découvrir au monde la richesse de leur patrimoine, leur culture, leurs valeurs et leur hospitalité reconnue.

