Congo-Kinshasa: Epidémies - Baisse des cas de M-POX et de choléra

Lors du conseil des ministres du vendredi 6 février, le ministre de la Santé a présenté la situation épidémiologique du pays, mettant en avant une tendance à la baisse des cas de M-POX et de choléra.

Selon le compte rendu du conseil des ministres lu à la télévision nationale, à la quatrième semaine de suivi épidémiologique, le nombre de nouveaux cas suspects de M-POX est passé de 313 à 245. Les actions de riposte se poursuivent et portent notamment sur :

La vaccination dans 18 zones de santé réparties dans 8 provinces ; La prise en charge médicale gratuite des cas ; La décontamination des établissements de soins et des ménages.

Choléra : une tendance également à la baisse

Le choléra affiche lui aussi une diminution, avec 1 457 cas suspects enregistrés contre 1 688 la semaine précédente. Huit décès ont été rapportés, soit une létalité de 0,5 %. À Kinshasa, 189 cas suspects ont été notifiés, dont un décès. Dix-huit malades actifs sont actuellement pris en charge dans les centres de traitement du choléra.

Les mesures de riposte incluent le renforcement des activités communautaires dans les zones de santé affectées et la désinfection des ménages autour des cas notifiés.