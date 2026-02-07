Afrique Centrale: Le Gouvernement annonce la reprise du contrôle de plusieurs localités du Sud-Kivu par les FARDC

7 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre de la Défense nationale a indiqué, lors du conseil des ministres du vendredi 6 février, que dans le Sud-Kivu, les Forces armées de la RDC, (FARDC) ont fait échec aux attaques de "la coalition RDF-M23-AFC" en reconquérant plusieurs localités dont Minembwe-centre.

Les FARDC poursuivent actuellement la défense du territoire dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga, a ajouté le ministre.

Le 2 février, les autorités militaires avaient indiqué que les FARDC ont infligé de lourdes pertes à la coalition rebelle dans le territoire de Fizi, neutralisant plus de 30 combattants M23/RDF et capturant plusieurs autres éléments alliés, dont des membres des groupes Twigwaneho et Ngumino.

Malgré ces succès militaires, la situation sécuritaire demeure fragile. Les Hauts Plateaux restent fortement militarisés, et les populations civiles continuent de subir les conséquences des affrontements, entre déplacements massifs et violences.

Des sources humanitaires rapportent que l'escalade des affrontements armés depuis décembre 2025 dans le Sud-Kivu a provoqué le déplacement de plus de 500 000 personnes, touchant notamment Uvira, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Fizi et Kalehe .

