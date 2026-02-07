Guinée: Mme Fatima Camara officiellement installée dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'industrie et du commerce

Après le conseil national de la transition(CNT) où elle a été la première femme rapporteure au sein de l'institution, son passage remarquable au ministère de la pêche et de l'économie maritime et récemment au ministère du Commerce, Mme Fatima Camara, juriste et gestionnaire guinéenne a été nommée le 3 février dernier, Ministère de l'Industrie et du commerce du premier gouvernement de la 5ème république. Elle a pris fonction dans l'après-midi de ce vendredi 06 février 2026.

Dans sa prise de parole, Dre Diaka Sidibé, ministre sortante est revenue sur ce qu'elle a réussi à réaliser avec ses équipes avant d'évoquer les perspectives.

Parmi les acquis, elle a évoqué le lancement du Cluster Agro-industriel de Donka dont les travaux de génie civil sont en phase de finalisation, l'opérationnalisation du centre pilote de technologie industrielle (CPTI) et des avancées dans la valorisation des produits locaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Dans une logique de modernisation administrative, la création du guichet unique de l'industrie, appuyée par la plateforme numérique Landaya, anciennement Plaget, a permis d'améliorer la gestion des démarches administratives ainsi que la traçabilité et la transparence de l'action publique. Par ailleurs, dans un souci de régulation et de protection des consommateurs, 1 724 unités de production d'eau non conformes ont été fermées. Le processus de régularisation est en cours. Les acquis sont réels, mais les défis à venir demeurent importants: l'opérationnalisation effective des zones industrielles et la construction de parcs industriels, l'accélération de la transformation locale de nos ressources agricoles, minières et manufacturières, l'amélioration durable de l'accès des PME au financement, la poursuite de la digitalisation des procédures administratives à travers Landaya", a-t-elle indiqué.

De son côté, la ministre entrante, Mme Fatima Camara a salué les efforts de sa prédécesseur pour l'avancement du tissu industriel et commercial du pays. "Son engagement, son sens de l'État et les réformes qu'elle a portées ont permis de moderniser les services de notre administration au bénéfice des usagers", a-t-elle entamé.

Poursuivant, elle a fait savoir que le rapprochement de l'industrie et du commerce au sein d'un même département est un choix fort voulu par le Président de la République.

"Notre mission est de relier toute la chaîne de valeur, de la transformation à la distribution, de l'investissement à l'exportation.Cette mission nous oblige à des résultats : plus de valeur ajoutée en Guinée, plus d'emplois pour notre jeunesse, plus de productivité et une économie mieux organisée. Notre méthode sera simple: écouter, décider et agir, accélérer la transformation industrielle et la création d'emplois, moderniser le commerce et sécuriser un marché sain, maîtriser les coûts tout en garantissant la qualité des produits", affirme-t-elle.

Avec une feuille de route qui s'appuiera sur le programme PROMECOM avec la digitalisation comme central, Madame Fatima Camara promet de se rendre sur le terrain dès la semaine prochaine.

Présidée par Tamba Benoît Kamano, ministre secrétaire général du gouvernement, cette cérémonie a connu la présence de quelques membres du gouvernement, des partenaires institutionnels et de nombreux cadres du département.