Congo-Brazzaville: Election présidentielle de mars - Le MAR prêt à accompagner le candidat Denis Sassou N'Guesso jusqu'à la victoire finale

Un meeting de soutien du Mouvement action et renouveau (MAR) au candidat Denis Sassou N'Guesso a été organisé, le 5 février à l'auditorium du Port autonome de Pointe-Noire, peu après sa déclaration solennelle de candidature au scrutin présidentiel des 12 et 15 mars prochains.

En présence de Jean-Francois Kando, président départemental de la majorité présidentielle à Pointe-Noire; de Maurice Mavoungou, membre du Bureau politique, commissaire politique près la fédération MAR de Pointe-Noire; des cadres et responsables du MAR; des représentants des partis de la majorité présidentielle; des militants et sympathisants, le MAR a initié la rencontre pour manifester sa volonté indéfectible à soutenir le candidat Denis Sassou N'Guesso pour une victoire éclatante en mars prochain. Ainsi, femmes, jeunes, cadres et responsables du parti se sont exprimés dans ce sens.

Après le mot de bienvenue de Noël Malela, président du MAR de l'arrondissement 1, Emery-Patrice-Lumumba, Véronique Loembet Nitou, au nom des femmes du parti, a dit que celles-ci sont debout, mobilisées et prêtes à prendre activement part à la victoire le 15 mars prochain.

« Nous nous engageons à mobiliser dans nos familles, dans les marchés, dans les quartiers, dans les associations et dans les villages pour porter votre message. Vous pouvez compter sur les femmes du MAR. Nous sommes à l'avant-garde de la mobilisation pour une victoire dès le premier tour, parce que le Congo a encore besoin de votre main rassurante », a-t-elle assuré.

Pour Durel Lobo Itoua, au nom des jeunes du MAR, « Le Congo a besoin de l'expérience, de la vision et la sagesse d'un homme d'Etat». Il a ajouté: « Nous sommes prêts à mobiliser, à convaincre, à défendre votre candidature sur le terrain dans les quartiers, dans le pays et dans les urnes ».

Saluant l'apport de Denis Sassou N'Guesso qui de tout temps oeuvre pour la stabilité, l'unité et la paix, Victor Beli, au nom des cadres et militants du parti, a renchéri en appelant à une campagne électorale apaisée et respectueuse des institutions, de la loi et des valeurs républicaines.

Pour Christian Didas Bongolot, président départemental du MAR Pointe-Noire, « Le MAR a été la première formation à réclamer la candidature du président de la République, le 27 juillet 2025. Ainsi, nos militants sont en alerte. Ils sont mobilisés car notre candidat a déjà donné le signal ».

En prenant acte de toutes les déclarations faites au cours de la rencontre, Maurice Mavoungou, membre du Bureau politique, commissaire politique près la fédération de Pointe-Noire, a indiqué:

« Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, vient de déclarer sa candidature. Ce qui nous reste à faire, nous MAR et les partis de la majorité présidentielle, est de traduire dans les faits non seulement tout ce qui a été dit ici par les jeunes, les femmes et les cadres et militants, mais également par l'engagement pris le 2 février dernier à Mpila, au siège du Parti congolais du travail, par les responsables de la majorité présidentielle. L'engagement solennel a été pris donc pour accompagner le président de la République de façon à ce que non seulement il puisse gagner mais que ses suffrages dépassent ceux de l'élection présidentielle précédente. Par ailleurs, nous voulons appeler la base militante du MAR pour qu'elle aille à la rencontre maintenant de la population pour écouter, pour recueillir son espérances et répondre à ses inquiétudes. Nous allons le faire dans l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité. Nous attendons donc le mot d'ordre de la pré campagne et de la campagne qui nous sera donné par les instances habiletés ».

Signalons que 1875 nouveaux membres ont adhéré récemment à ce parti. Un échantillon d'entre eux a été présenté et a reçu des écharpes, symbole de leur adhésion.