Congo-Brazzaville: Disparition - Jean Marie Okouna n'est plus

L'ancien président de la Fédération congolaise de tennis de table (FCTT) a tiré sa révérence le 6 février, à Brazzaville, des suites d'une maladie.

Jean Marie Okouna a été vice- président de la Fédération congolaise de tennis de table sous la présidence de Henri Djombo, avant que ce dernier lui passe le témoin de 2016-2020. Il avait inscrit son mandat à la tête de la FCTT sous le signe de la continuité. Quatre ans après, Aimé Christian Wonga lui succédait.

L'actuel président de la FCTT lui a rendu un hommage pour le travail abattu ayant conduit au développement de la discipline au Congo. « Jean Marie Okouna a marqué notre sport par son engagement, sa rigueur et sa passion. Son dévouement constant pour le développement du tennis de table restera un exemple pour les générations futures... Nous formulons le voeu que sa mémoire demeure vivante à travers les valeurs qu'il a incarnées et les actions qu'il a menées avec tant de conviction », a commenté Aimé Christian Wonga.

L'ancien a été président de la FCTT, président de la région Afrique centrale de la discipline. Jean Marie Okouna était également président de la Commission marketing au Comité national olympique et sportif congolais.