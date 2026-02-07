Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Le Sénat et la CNDH envisagent de créer un cadre de concertation

La chambre haute du Parlement congolais et la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) sont disposées à consolider leur collaboration à travers la création d'un cadre de concertation.

La délégation de la CNDH, conduite par son président, Casimir Ndomba, a présenté le 6 février au président du Sénat, Pierre Ngolo, le projet qui s'inscrit dans le cadre des rapports entre les institutions de la République, jugé important par les deux parties.

« Nous avons naturellement discuté des questions d'intérêt général ayant un rapport avec les droits de l'homme. En cela, nous avons voulu voir, avec le président du Sénat, la possibilité de mettre en place un cadre de concertation et de collaboration pour traiter des questions en rapport avec notre champ d'action, c'est-à-dire les droits de l'homme », a expliqué le rapporteur de la CNDH, le Pr Godefroid Moyen, à la presse.

Selon lui, le Sénat a un double rôle à jouer. Le premier est celui du Conseil de la République et le second concerne la modération. « En ce sens, le Sénat doit naturellement être en contact avec la Commission nationale des droits de l'homme qui peut proposer des pistes d'amélioration des politiques telles qu'elles sont conçues dans le cadre de la législation nationale », a poursuivi le rapporteur de la CNDH, au sortir de cette audience de présentation des civilités au président du Sénat.

Il a rassuré, par ailleurs, que la délégation de la CNDH a eu affaire à une oreille très attentive du président du Sénat qui connaît bien les questions des droits de l'homme. « Le président du Sénat a été totalement réceptif à notre demande et nous en sortons très satisfaits », a conclu Godefroid Moyen.