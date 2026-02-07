Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo séjourne à N'Djamena dans la capitale tchadienne du 6 au 8 février 2026 pour prendre part au 6e Festival international des cultures sahariennes d'Amdjarass (FICSA). Ce festival se déroule du 7 au 13 février 2026, dans la ville d'Amdjarass, chef-lieu de la province de l'Ennedi-Est, située à environ 1 100 kilomètres au nord-est de la capitale tchadienne.

Sur invitation du Premier ministre de la République de Tchad, Allamaye Halina, sous la houlette du Président le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, chef du gouvernement, effectue une visite au à N'Djamena en République de Tchad du 6 au 8 février 2026 pour participer, aux côtés des autorités tchadiennes, à la 6e édition du Festival international des cultures sahariennes d'Amdjarass (FICSA). Cet évènement culturel d'envergure régionale se déroule du 7 au 13 février 2026, dans la ville d'Amdjarass, chef-lieu de la province de l'Ennedi-Est, située à environ 1 100 kilomètres au nord-est de la capitale tchadienne.

Le vendredi 6 février 2026, dans la soirée, à l'aéroport international Hassan Djamous, le chef du gouvernement, accompagné du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et d'autres personnalités, ont été accueillis par les autorités tchadiennes conduites par le Premier ministre de la République du Tchad.

Placée sous le thème « Coopération Sud-Sud : culture et tourisme durable pour des territoires inclusifs », le 6e FICSA est organisé au « coeur du Sahara » et devrait enregistrer la participation d'invités venus d'Europe, d'Asie et d'Afrique, Durant une semaine, la ville devrait également vibrera au rythme des danses et musiques traditionnelles, du théâtre en plein air, des parades caravanières, des courses de dromadaires, des expositions artisanales et des dégustations gastronomiques valorisant les savoir-faire locaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces activités témoignent de la vitalité des cultures sahariennes et leur capacité à renforcer la cohésion sociale. L'invitation du Premier ministre burkinabè explique l'existence de relations fructueuses en termes culturelles et diplomatiques entre le Burkina Faso et la République du Tchad.