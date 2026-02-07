Cote d'Ivoire: Autonomisation - Deux ONG unies pour renforcer la réinsertion et l'avenir des femmes ivoiriennes

L'Organisation non gouvernementale (ONG) Wou-Flo, engagée dans l'alphabétisation et l'autonomisation des femmes en milieu rural et urbain, vient de renforcer son action sociale grâce à un nouveau partenariat stratégique. Elle s'est associée au Réseau des volontaires pour la réinsertion (RVR), une structure internationale spécialisée dans la réinsertion sociale et économique des femmes et des jeunes dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'artisanat et du tourisme.

L'officialisation de cette collaboration s'est tenue le jeudi 5 février 2026, au siège de Wou-Flo, à Abidjan-Cocody Riviera 3, à travers la signature d'une convention entre les deux organisations.

Présidente de Wou-Flo, Aminata Vagondo a exprimé sa satisfaction de voir aboutir ce partenariat, qu'elle considère comme une opportunité majeure pour les femmes. « Ce partenariat nous permettra de travailler ensemble pour les femmes. Je suis convaincue que la signature de cette convention profitera à nos soeurs », a-t-elle déclaré. Elle a également remercié le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui a facilité la mise en relation entre les deux structures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Revenant sur son engagement, Mme Vagondo a expliqué que son combat pour la valorisation des femmes remonte à son enfance. « Qui dit femme, dit le monde. Et c'est la femme qui fait avancer le monde », a-t-elle soutenu, évoquant un souvenir marquant au village, alors qu'elle travaillait au champ avec sa mère. Depuis, elle affirme avoir toujours nourri le désir d'aider ses soeurs à sortir de la précarité.

De son côté, Yacouba Ouattara, 2e vice-président international de RVR et responsable de la section Côte d'Ivoire, s'est réjoui de cette initiative commune. « Nous sommes en train d'initier quelque chose qui fera des femmes de Côte d'Ivoire des heureuses. Parce qu'une femme autonomisée, c'est une Côte d'Ivoire qui réussit », a-t-il affirmé.

Présent à la cérémonie, Naban Coulibaly, président international de RVR, a rappelé l'importance des femmes dans l'équilibre socioéconomique. « En les rendant financièrement autonomes, on fortifie nos familles, notre région et notre pays », a-t-il indiqué.

À travers cette convention, Wou-Flo et RVR ambitionnent de développer des projets concrets en faveur de l'inclusion, de la formation et de l'autonomisation des femmes, véritables piliers du développement durable.