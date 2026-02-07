Cote d'Ivoire: Orpaillage clandestin - Le SAVOD-CI s'implante dans la région des Savanes

Le Syndicat des acheteurs et vendeurs d'Or et de Diamants en Côte d'Ivoire (SAVOD-CI) renforce sa présence dans le nord du pays. L'organisation a procédé à l'installation de ses délégués dans le district des Savanes, le 4 février 2026. C'était au cours d'une cérémonie tenue au Complexe hôtelier Olympe de Korhogo, en présence des autorités administratives, des responsables du secteur minier et de nombreux acteurs de la filière or et diamant.

Présidée par Romain Digbeu, préfet par intérim de Korhogo, cette cérémonie marque une étape importante dans la structuration du commerce de l'or et du diamant dans cette zone stratégique, confrontée à de nombreux défis liés à l'exploitation artisanale et aux circuits clandestins.

Au total, sept (07) délégués ont été installés pour représenter le syndicat aux niveaux districtal, régional et départemental. Koné Mamadou a été choisi comme délégué du District autonome des Savanes. Dans la région de la Bagoué, Koné Kalinon a été officiellement investi délégué régional, assisté de Bamba Souleymane en qualité de délégué adjoint.

Sur le plan départemental, Trah Ange Christopher assurera la représentation du SAVOD-CI à Boundiali, tandis que Dagnogo Zié a été installé à Tengréla. À Kouto, la mission revient à Ouattara Nidourou Brahima, alors que Ouattara Nabaga a été désigné point focal dans la sous-préfecture de Papara.

Les nouveaux délégués auront pour principales missions d'accompagner les acteurs locaux de la filière, de les sensibiliser aux bonnes pratiques dans l'achat et la vente de l'or et du diamant, de collaborer étroitement avec les autorités administratives et sécuritaires, et de veiller au respect strict des normes en vigueur.

S'exprimant au nom des délégués installés, Mamadou Koné, dit Mamadou Ba, a exprimé sa satisfaction et réaffirmé son engagement à oeuvrer activement pour une meilleure organisation du secteur. Il a insisté sur la nécessité de sensibiliser les acteurs aux règles de transparence et de légalité.

Dans son allocution, le préfet par intérim de Korhogo a rappelé que « l'or et le diamant constituent des leviers économiques et sociaux majeurs pour la Côte d'Ivoire ». Toutefois, a-t-il averti, leur exploitation et leur commercialisation doivent impérativement s'inscrire dans un cadre légal, transparent et responsable afin de contribuer efficacement au développement durable et à la prospérité des communautés locales.

Selon lui, la création du SAVOD-CI répond à une exigence de structuration du secteur, de promotion de la bonne gouvernance et de protection des intérêts des acheteurs et vendeurs, dans le strict respect des lois en vigueur. Il a également mis en garde contre les risques de conflits, de fraudes et de pertes importantes de ressources pour la nation si le secteur est laissé sans encadrement.

Intervenant au nom du directeur général des Mines et de la Géologie, Mme Ouayou Caroline a souligné que les délégués du syndicat sont aussi des partenaires clés de l'administration minière. Trois axes majeurs guideront leur mandat : la traçabilité de l'or produit, la formalisation des transactions à travers les documents légaux, et la préservation de la paix sociale par la prévention des conflits sur les sites d'exploitation.

Pour sa part, le président national du SAVOD-CI, Brahima Soumahoro, a indiqué que cette décentralisation vise à renforcer la coordination avec les structures étatiques et à lutter efficacement contre les réseaux illégaux qui perturbent le marché.

Cette investiture intervient dans un contexte marqué par la recrudescence de l'orpaillage clandestin, la prolifération des circuits illégaux et les défis environnementaux liés aux activités aurifères. La cérémonie s'est achevée par une séance de sensibilisation sur les bonnes pratiques de commercialisation, la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fuite illégale de l'or.