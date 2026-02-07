Afrique: Festival Porlahla 2026 - Niamone décroche la « coupe d'Afrique » culturelle à Kouto

La délégation de la commune de Niamone a marqué de son empreinte la troisième édition du festival Porlahla, en Côte d'Ivoire. Au terme de prestations artistiques très relevées, la troupe sénégalaise s'est hissée au sommet, remportant la très convoitée « coupe d'Afrique » culturelle. Une victoire qui consacre l'identité culturelle et l'unité d'un peuple.

KOUTO- 15 h 32 mn ! La chaleur est écrasante sur la ville de Kouto. En revanche, au village festivalier Fotamana, une autre température monte déjà. Celle de l'attente et de l'excitation. La délégation sénégalaise de Niamone fait son apparition. Sous ce soleil implacable, les hommes et les femmes du groupe avancent d'un pas sûr, habités par le sens de la mission et la fierté de représenter leur nation.

En quelques secondes, l'ambiance change de dimension. Les voix s'élèvent. Les corps entrent en mouvement et l'attention du public se tourne naturellement vers eux. Le public est attiré par cette énergie communicative. Les téléphones capturent chaque instant. Les selfies s'enchaînent.

Les tam-tams imposent leur cadence, soutenus par des applaudissements et des cris d'enthousiasme. Fotamana devient un espace d'expression culturelle. En coulisses, les masques attendent leur moment. Prévue pour 16 heures, la prestation sénégalaise débute avec un léger retard.

Mais cette attente renforce davantage l'impatience et la curiosité du public. Peu à peu, la foule compacte se laisse porter par l'intensité du moment. L'adhésion est immédiate. L'heure est venue de dévoiler les dimensions initiatiques, notamment celles liées à la circoncision traditionnelle en Casamance.

Le village festivalier change d'atmosphère et devient un véritable lieu de transmission culturelle. Au terme de toutes les prestations qui ont vu la participation des délégations de la Côte d'Ivoire, du Mali, de l'Afrique du Sud, du Togo, etc., c'est le Sénégal qui remporte la compétition.

Une première participation et un premier trophée pour le Sénégal

Portée par la troupe culturelle de la commune de Niamone, la délégation du pays de la « Téranga » a réussi l'exploit de s'imposer face à plusieurs délégations africaines venues défendre leurs patrimoines artistiques et culturels. Chef de délégation et maire de la commune de Niamone, Atab Badji n'a pas caché sa joie au moment de dresser le bilan de cette participation historique.

« À l'issue de ce festival, la troupe sénégalaise de Niamone a obtenu la meilleure appréciation. Nous remportons ainsi la Coupe d'Afrique culturelle et nous rentrerons au Sénégal avec ce trophée que toutes les délégations espéraient décrocher », s'est-il félicité.

Au-delà du trophée, l'édile met en avant la portée symbolique de cette victoire pour le Sénégal et particulièrement, pour la Casamance. « Je ressens une immense satisfaction et une grande fierté d'avoir représenté notre pays à ce rendez-vous majeur de la culture africaine. Les débuts n'ont pas été simples, car plusieurs délégations ont présenté des spectacles de très haut niveau. Mais au final, c'est le Sénégal qui s'impose », a-t-il souligné.

Pour le maire de Niamone, cette distinction ne doit pas être perçue comme un aboutissement, mais plutôt comme un point de départ pour renforcer davantage la promotion culturelle locale.

« Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous sommes champions. Dès notre retour en Casamance, nous devrons nous remettre rapidement au travail pour poursuivre cette dynamique. L'objectif principal de ce festival reste l'affirmation de l'identité culturelle, et nous avons su la mettre en valeur. L'ensemble des participants, y compris le promoteur du festival, M. Koné, a salué la prestation de la troupe de Niamone », a-t-il insisté. Très ému, Atab Badji considère cette distinction comme un moment marquant de sa trajectoire personnelle et politique.

« Ce trophée représente sans doute, la plus grande reconnaissance de mon parcours. Cette victoire prouve que lorsque nous restons unis, rien n'est impossible. Nous avons défendu les couleurs de notre nation avec honneur et dignité, en ramenant au Sénégal ce trophée continental culturel. C'est une immense source de joie pour nous », a-t-il conclu, le sourire aux lèvres.

Cette victoire de Niamone vient ainsi confirmer la vitalité et la richesse de la culture sénégalaise sur la scène africaine, tout en renforçant les liens culturels entre les peuples du continent.