Sénégal: Saraya - Braquage armé sur la piste Bambadji-Diakha Médina

Un braquage à main armée a semé la panique, le jeudi 5 février 2026, sur la piste reliant les villages de Bambadji et de Diakha Médina, dans la commune de Bembou, à une trentaine de kilomètres de Saraya (région de Kédougou). L'attaque est survenue en début de soirée et a visé plusieurs usagers en déplacement entre les deux localités.

Selon les premiers témoignages recueillis auprès de certaines victimes, l'agression s'est déroulée entre 18 heures et 20 heures. Six individus encagoulés, lourdement armés d'un fusil de chasse, d'une arme de type Kalachnikov et de machettes, ont tendu un guet-apens, d'après les témoins.

Les assaillants ont d'abord obstrué la piste à l'aide d'un tronc d'arbre, avant de se dissimuler pour surprendre les passants. Les victimes racontent avoir été neutralisées, ligotées avec des cordes, puis dépouillées de leurs biens. Aucun blessé n'a été signalé, mais les agresseurs ont emporté plusieurs téléphones portables et des sommes d'argent avant de disparaître dans la brousse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alertée, la gendarmerie territoriale de Saraya s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constats d'usage. Une patrouille menée dans les environs a permis de retrouver cinq motocyclettes abandonnées. Une enquête est ouverte afin d'identifier les auteurs et de déterminer les circonstances de cette attaque.