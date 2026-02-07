Madagascar: Toliara - Alain Andriamiseza agite des peurs infondées

À Toliara, le président de la plateforme « Tafita » a tenu un discours controversé contre l'ancien projet Base Toliara, avançant des arguments jugés alarmistes et appelant à la mobilisation contre la société Vara Mada.

Le président de la plateforme politique « Tafita », Alain Andriamiseza, a tenu un discours jugé quelque peu trompeur et décalé de la réalité à Toliara. C'était mercredi dernier, lors de l'installation de la plateforme au niveau de la région Atsimo Andrefana à Toliara, où il a présenté quelques membres dans la cour d'un collège à Sanfily, Toliara.

En prenant la parole, il n'a pas omis de dire que la plateforme est 100 % contre le projet d'extraction d'ilménite, l'ex-Base Toliara. Il a mis en comparaison le combat actuel contre les étrangers et a pris l'histoire de 1947, où des Malgaches ont combattu pour leur pays. « Actuellement, vous êtes au stade d'une autre lutte avec les étrangers, la société Vara Mada », a-t-il d'abord soutenu ses arguments.

Arguments infondés

Il est allé par la suite à une explication sans fondement scientifique, se constituant en expert en environnement improvisé. « Le vent n'a pas de propriétaire. Il peut aller n'importe où et on ne peut le bloquer. Le vent issu de l'exploitation minière de QMM à Fort-Dauphin peut aller jusqu'ici et se mélanger avec celui venant du pays Masikoro et nous tuer. Avec le cyclone, il peut arriver jusque dans la capitale », a-t-il déclaré.

Sans aller dans les détails précis et fondés, le politicien a voulu parler des effets néfastes de l'exploitation minière sur l'environnement, mais n'a pas étalé les mots qu'il faut. À lui d'ajouter par la suite que la tenue ou non de ce projet devrait être consultée sous forme de référendum. « Mais avec un référendum, vous verrez que le oui ne l'emportera pas », a-t-il continué.

Il a incité l'audience présente, estimée à quelques deux cents personnes, avec en tête le colonel Fanampera, éternel opposant au projet Vara Mada, à se faire entendre à Antananarivo... « quitte à y aller à pieds », a-t-il fini.