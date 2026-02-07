Madagascar: Infrastructure routière - Tana-Toliara se fait en 36 heures

7 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

L'état catastrophique de la RN7 rallonge considérablement le temps de trajet en taxi-brousse entre la capitale et Toliara. Il y a encore six mois, les 970 km pouvaient être parcourus en 24 heures tout au plus. « Il n'y a plus trois ou quatre portions à points noirs, c'est toute la route qui est cahoteuse. La pluie n'arrange pas non plus la circulation », raconte un voyageur ayant pris la coopérative Kofiam. Il est parti du stationnement Fasan'ny Karana mercredi dernier à 16h, il est arrivé à Sanfily Toliara dans la nuit du jeudi à vendredi à 2h du matin.

« Ambatolampy-Antsirabe d'abord ne nous permettait pas de dépasser la vitesse première pendant des heures car il y a plusieurs petits trous sur la chaussée. Une grande partie entre Antsirabe et Ambositra également est très abîmée, notamment à Manandona », ajoute-t-il. Heureusement, selon lui, qu'ils n'ont pas été bloqués par la coupure de 24 h au PK238 à la sortie d'Ambositra où un pont Bailey est installé.

« Les 30 kilomètres avant d'arriver à Ambohimasoa sont non seulement mal en point mais la chaussée est étroite pour une circulation en deux sens », ajoute-t-il. Sakaraha-Andranovory-Toliara, d'une longueur de 159 km, est la plus fatiguante. Les voyageurs déjà harassés par le long trajet doivent encore être virevoltés pendant près de huit heures pour pouvoir trouver les lumières de la Cité du Soleil.

