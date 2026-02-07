Ile Maurice: 16 véhicules verbalisés, 6 avis de prohibition

Une opération spéciale ciblant les émissions excessives de fumée des véhicules a été menée le vendredi 6 février par la Police de l'Environnement dans plusieurs régions du pays, notamment à Bonne-Mère, Flacq, Forest Side et Soreze.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre des actions visant à lutter contre la pollution de l'air et le non-respect des normes environnementales en vigueur. Au cours de cette opération, 16 véhicules ont été verbalisés pour des infractions liées à des émissions polluantes. Six avis de prohibition ont également été délivrés aux conducteurs concernés.

Les autorités rappellent que ce type d'opérations se poursuivra afin de sensibiliser les automobilistes et de protéger la santé publique ainsi que l'environnement.