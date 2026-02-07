Le Gouvernement burkinabè et le des Nations Unies au Burkina Faso ont procédé, ce vendredi 6 février 2026, à la validation de trois programmes transformateurs phares, dédiés à accélérer la mise en oeuvre du nouveau référentiel de développement au Burkina Faso, le plan RELANCE.

Il s'agit du Programme d'appui à la stabilisation et à la coopération transfrontalière, du Programme d'appui à la transformation durable des systèmes alimentaires, ainsi que du Programme d'appui à la transition humanitaire, développement et paix.

La cérémonie officielle de lancement de ces trois programmes clés a réuni une délégation gouvernementale, composée du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de la Famille et de la Solidarité, et du ministre délégué auprès de ministre des Affaires étrangères, et une équipe du Système des Nations Unies au Burkina Faso.

Présidée par le ministre des Affaires étrangères, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, cette séance consacre un engagement politique majeur du gouvernement burkinabè à bâtir le socle d'une nation pleinement souveraine et prospère.

La validation de ces trois programmes transformateurs est le résultat d'un renouveau dans la conduite des actions de développement au Burkina Faso.

« C'est un processus de co-construction engagé entre le gouvernement burkinabè et le Système des Nations Unies, afin de repenser le partenariat, revisiter les méthodes et surtout réaffirmer une vérité fondamentale qui est que le développement ne se délègue pas, il se conduit », a déclaré SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.

Avec ces trois programmes transformateurs, le Burkina se tourne vers la mise en oeuvre de projets intégrés et efficaces pour des résultats tangibles et durables.

« Le Burkina a décidé de rompre avec les réponses fragmentées qui aboutissaient à des résultats mitigés et qui sont, par moment, inefficaces », indique le ministre TRAORE.

Le Chef de la diplomatie burkinabè soutient par ailleurs que « les trois programmes transformateurs sont une illustration de cette nouvelle forme que nous voulons donner à notre partenariat. Ils viennent en articulation parfaite au Plan RELANCE, qui fixe les balises de développement. Ils constituent un socle stratégique de reconstruction nationale ».

En lançant ces trois programmes, le ministre a traduit l'engagement du gouvernement burkinabè vers une nouvelle forme de multilatéralisme.

« Un partenariat d'égal à égal, respectueux des choix souverains et orienté vers des résultats tangibles », soutient-il.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, a également salué la validation de ces programmes qui s'alignent parfaitement avec les 4 piliers du Plan RELANCE, montrant une cohérence avec la vision de l'Etat.

« Les résultats attendus des trois programmes répondent véritablement aux attentes du gouvernement », affirme-t-il.

Le Coordonnateur résident par intérim du Système des Nations Unies au Burkina Faso, Monsieur Maurice AZONNANKPO, a traduit sa satisfaction de cet aboutissement et de cette nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

« Aujourd'hui, nous validons une vision nationale, une ambition collective et une expérience partagée, celle d'un Burkina Faso souverain, prospère et résilient », a-t-il indiqué.

Monsieur Maurice AZONNANKPO soutient que ces programmes sont élaborés pour agir sur les causes structurelles et inscrire l'action publique dans la durée.

En rappel, les trois programmes transformateurs seront exécutés à travers les 17 régions du Burkina sur la période 2026-2030. Une enveloppe financière de près de 850 milliards sera mobilisée pour leur mise en oeuvre.