Ile Maurice: Côte d'Or - Spectacle grandiose pour athlètes hors pair

On se serait cru à une véritable soirée de remise des Oscars aux États-Unis, vendredi soir (6 février), dans la salle multisports de Côte d'Or. Lors de la cérémonie de récompenses, 13 trophées ont été accordés aux meilleurs dans leurs catégories respectives. On se souviendra que la cycliste Kimberley Le Court de Billot-Pienaar en a obtenu deux : le premier en tant que sportive ayant réalisé la performance la plus exceptionnelle l'an dernier et le second comme meilleure athlète féminine de 2025.

Le Premier ministre Navin Ramgoolam a été le premier à remettre un trophée à une athlète, à savoir la cycliste Kimberley Le Court de Billot-Pienaar. Et ce pour la 'Most Outstanding Sports Performance of the Year'. La cycliste a également été élue meilleure sportive de 2025 en fin de soirée. C'est Olivier Le Court de Billot qui s'est vu remettre les trophées à la place de sa soeur, absente de la cérémonie étant engagée dans une compétition aux Émirats arabes unis. Chez les hommes, c'est Adil Dookee, pratiquant de Ju-jitsu, qui a été élu meilleur athlète 2025.

Dans toutes les autres catégories, les sportifs ont véritablement été récompensés pour avoir relevé le défi de l'excellence en sport. Toutefois, comme l'a relevé Noëmie Alphonse (meilleure féminine en handisport), les autres sportifs qui n'ont pas été primés à la National Sports Awards 2025 n'ont pas démérité. «Qu'ils ne se découragent pas. L'année prochaine leur tour viendra», a-t-elle dit en toute humilité.

Liste des lauréats par categories :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sportswoman of the year

Kimberley Le Court de Billot-Pienaar -- Cycling

SPORTSMAN OF THE YEAR

Adil Dookee -- Jujitsu

SPORTSWOMAN OF THE YEAR (HANDISPORTS)

Noëmie Alphonse (MSK) -- Para Athletics (Physically Handicapped)

SPORTSMAN OF THE YEAR (HANDISPORTS)

Yovanni Phillipe -- Para Athletics (Mentally Handicapped)

JUNIOR SPORTSWOMAN OF THE YEAR

Marie Onorine Begue -- Judo

JUNIOR SPORTSMAN OF THE YEAR

Lucas Laval Matteo Douce -- Badminton

MOST PROMISING SPORTSMAN OF THE YEAR

Tristan Hardy -- Cycling

MOST PROMISING SPORTSWOMAN OF THE YEAR

Elsa How Hong -- Badminton

TEAM OF THE YEAR (INDIVIDUAL SPORTS)

National Cycling Mixed Team (Senior)

TEAM OF THE YEAR (TEAM SPORTS)

National Volleyball Boys' Team (U17)

COACH OF THE YEAR (INDIVIDUAL SPORTS)

Jean Marie Bhugeerathee -- Para Athletics

COACH OF THE YEAR (TEAM SPORTS)

Anielle Collet -- Football (Girls U17)

MOST OUTSTANDING SPORTS PERFORMANCE OF THE YEAR

Kimberley Le Court de Billot-Pienaar -- Cycling

LIFETIME SPORTS ACHIEVEMENT AWARD

Vivian Gungaram et Myrna Lapierre pour leur contribution dans le sport mauricien.

SPORTS PHOTOGRAPHER OF 2025

Kadrewvel Pillay Vythilingum