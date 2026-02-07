Sénégal: Tournée politique - L'agenda de Ousmane Sonko dans le département de Guinguineo, ce week-end

Le Président du Pastef, Ousmane Sonko démarre une tournée politique dans le département de Guinguineo sur deux jours.

Pour la première journée de sa tournée Ousmane Sonko va démarrer, le samedi par les commune de Fass Barigot, Ourour, Gagnick, Khelcom Birame, Ngathie Naoude et Mbadakhoune. La commune de Guinguineo sera le point de chute dans la soirée du samedi 7 février 2026.

Pour la deuxième journée de la tournée politique, le dimanche 07 février 2026, les activités vont démarrer par la commune de Panal située à une trentaine de kilomètres de Guinguineo. Après Ousmane Sonko invité par la coordination départementale de Guinguineo et sa délégation vont progresser vers les communes de Dara Mboss, Mboss, Ndiago, Nguelou. Le dimanche, il est prévu un »Méga Meeting » à Guinguineo à partir de 19 heures.