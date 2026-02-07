Sénégal: Pape Natango Mbaye - La victoire de la science et de la persévérance

Il avait déjà conquis le coeur des Sénégalais en écrivant son baccalauréat avec ses pieds. Aujourd'hui, Pape Natango Mbaye franchit une nouvelle étape, plus intime mais tout aussi symbolique : retrouver progressivement l'usage de ses bras.

Derrière l'émotion suscitée par son histoire se dessine désormais une dynamique plus profonde, celle d'un jeune homme dont le parcours médical reconfigure l'avenir académique et personnel. Atteint de dystonie généralisée des membres supérieurs, Pape Natango Mbaye avait appris à composer avec la douleur et la limitation motrice.

Son admission au baccalauréat 2025, série S2, avec la mention « Bien », relevait déjà de l'exploit. Mais son voyage médical en Israël en novembre dernier, fruit d'un partenariat humanitaire entre l'Ambassade d'Israël au Sénégal et OUMOU Group, marque un tournant décisif qui n'était pas de surmonter un handicap, mais d'en atténuer les effets.

Le choix d'un traitement à long terme plutôt qu'une intervention chirurgicale traduit une approche mesurée et réfléchie. Après deux mois et quinze jours de soins intensifs à l'hôpital Sheba Medical, les résultats sont palpables : amélioration de la motricité, réduction des contractions musculaires, diminution significative de la douleur. Ces progrès, encore partiels, redonnent à Pape Natango une autonomie qu'il n'avait jamais pleinement connue.

L'impact sur son cursus universitaire est majeur. Inscrit au département Mathématiques, Physique, Informatique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il s'apprête à débuter un parcours exigeant. La récupération progressive de la motricité fine de ses mains pourrait transformer son rapport à l'écriture, à l'ordinateur et aux travaux pratiques. Là où l'effort était constant et la souffrance omniprésente, se profile désormais une possibilité d'apprentissage plus fluide.

Mais au-delà de la dimension médicale, son histoire interroge la capacité d'une société à soutenir ses talents, quels que soient leurs défis physiques. La médaille « Gaïndé de la Performance » remise par le président Bassirou Diomaye Faye consacrait déjà une force morale exceptionnelle. Les soins reçus viennent renforcer cette trajectoire en lui donnant des moyens supplémentaires d'exprimer son potentiel.

Pape Natango Mbaye demeure un symbole de persévérance. Son évolution médicale ne gomme pas les obstacles, mais elle ouvre une perspective : celle d'un jeune Sénégalais qui, grâce à la science, à la solidarité et à sa détermination, avance vers une vie plus stable et plus autonome. Son parcours démontre que l'excellence ne repose pas uniquement sur le talent, mais aussi sur la force de caractère face à l'adversité.