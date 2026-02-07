Sénégal: Ziarra Sarrene de Guinguineo - Une délégation de Pastef reçue par le marabout Cheikh Tidiane Sarr

Une forte délégation de Pastef-Les Patriotes a affectue son ziarra auprès de la famille d'El Hadji Moustapha Sarr, vendredi soir. Le fils du vénére homme de Guinguineo, Cheikh Tidiane Sarr, a reçu la délégation dirigée par Ayib Daffe, président du groupe parlementaire Pastef et par Ismaëla Diallo, vice président de l'Assemblée nationale et Coordonnateur départemental de Pastef.

A noter que la Ziarra annuelle de la famille Sarr se tient actuellement à Guinguineo. Cette ziarra se tient au moment où le président du Pastef effectue une tournée politique dans le département, ce week-end. Ismaëla Diallo a sollicité les prières de ladite famille religieuse en tant qu'enfant de la famille et de la ville de Guinguineo pour le bien du Sénégal et du département.

Ayib Daffe, Secrétaire général du Pastef et president du groupe parlementaire dudit parti indique que c'est une bénédiction d'assister à cette ziarra. Il a sollicité des prières pour la réussite du président de la République, Bassi épuisé Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a souligné aussi que ce n'est pas fruit du hasard si la tournée politique du président du Pastef coïncide avec la ziarra de la famille Sarr de Guinguineo.