Madagascar: Première réussie pour la Croisière Symphonique au Radisson Blu Antananarivo

7 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julian R.

La première représentation de La Croisière Symphonique, proposée par Okalou, s'est tenue hier soir, le 6 février 2026, dans la ballroom du Radisson Blu Hotel, Antananarivo Waterfront. Pensé comme un cabaret musical familial, le spectacle a plongé les spectateurs dans une ambiance de croisière, mêlant musique live, théâtre et interaction avec le public.

Installés autour de tables, les spectateurs ont assisté à une mise en scène immersive où les artistes évoluaient comme des passagers et membres d'équipage d'un navire imaginaire. Les comédiens circulaient entre les tables, échangeant avec le public et intégrant les spectateurs à l'histoire, dans une atmosphère conviviale et intimiste.

Au coeur de la soirée, un orchestre live a interprété plusieurs thèmes emblématiques issus du cinéma et de l'animation. Parmi les univers musicaux revisités figuraient notamment James Bond, Aladdin, Super Mario, Indiana Jones, Mission Impossible, Pirates des Caraïbes et Le Roi Lion.

La formule cabaret permettait également aux spectateurs de dîner sur place pendant la représentation, renforçant l'ambiance de croisière et la proximité avec les artistes.

Après cette première soirée, La Croisière Symphonique se poursuit ce samedi 7 février, avant une dernière représentation prévue le 13 février, toujours à 19h30, au Radisson Blu Hotel, Antananarivo Waterfront. Les places restent limitées pour les prochaines dates.

