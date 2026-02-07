Maroc: La FRMF dément la démission de Walid Regragui

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a démenti, ce vendredi 06 février, les informations faisant état de la démission de Walid Regragui de son poste de sélectionneur national.

Dans un communiqué officiel, l’instance dirigeante du football marocain a qualifié ces rumeurs de « totalement infondées », précisant qu’aucune lettre de démission n’a été transmise et que le technicien marocain demeure en fonction.

Ces spéculations ont émergé au lendemain de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, perdue par les Lions de l’Atlas, alimentant de nombreuses interprétations autour de l’avenir du sélectionneur.

Face à l’ampleur des réactions, la FRMF a tenu à rappeler son attachement à la stabilité du projet sportif en cours, soulignant les performances marquantes réalisées sous la direction de Regragui, notamment lors de la dernière Coupe du Monde.

À l’approche des prochaines échéances internationales, la Fédération réaffirme ainsi sa confiance en son sélectionneur et appelle à la sérénité autour de l’équipe nationale.