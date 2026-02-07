Maroc: La FRMF dément la démission de Walid Regragui

7 Février 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a démenti, ce vendredi 06 février, les informations faisant état de la démission de Walid Regragui de son poste de sélectionneur national.

Dans un communiqué officiel, l’instance dirigeante du football marocain a qualifié ces rumeurs de « totalement infondées », précisant qu’aucune lettre de démission n’a été transmise et que le technicien marocain demeure en fonction.

Ces spéculations ont émergé au lendemain de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, perdue par les Lions de l’Atlas, alimentant de nombreuses interprétations autour de l’avenir du sélectionneur.

Face à l’ampleur des réactions, la FRMF a tenu à rappeler son attachement à la stabilité du projet sportif en cours, soulignant les performances marquantes réalisées sous la direction de Regragui, notamment lors de la dernière Coupe du Monde.

À l’approche des prochaines échéances internationales, la Fédération réaffirme ainsi sa confiance en son sélectionneur et appelle à la sérénité autour de l’équipe nationale.

Tagged:
Copyright © 2026 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.