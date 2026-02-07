Cameroun: Démenti officiel - Une fausse subvention pour 27 000 entrepreneurs circule à nouveau

7 Février 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Une subvention mirobolante pour les jeunes entrepreneurs ? C'est une arnaque. Le ministère des PME vient de démentir formellement l'existence de ce dispositif frauduleux, réapparu en février 2026 après une première tentative en octobre 2025. Cette fausse information, diffusée massivement sur les plateformes numériques, promettait une subvention frauduleuse de 500 000 à 2 millions de FCFA à 27 000 porteurs de projets.

Pourquoi ce démenti ministériel est-il crucial ?

Parce que derrière cette annonce alléchante se cache un piège bien rodé. L'objectif des fraudeurs est clair : extorquer des fonds aux aspirants entrepreneurs. Le ministère dénonce ces manoeuvres dolosives et rappelle que tous les vrais dispositifs d'accompagnement sont consultables sur ses canaux officiels.

Comment l'arnaque fonctionne-t-elle ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les escrocs usurpent l'identité du Programme d'Appui à la Création et au Développement des PME (PACD-PME). Ils invitent les victimes potentielles à participer à un faux processus de sélection. En réalité, il n'existe aucun programme de ce genre actuellement. Cette méthode exploite la détresse financière et l'espoir de nombreux jeunes.

Les enjeux vont au-delà de la simple désinformation.

Cette affaire révèle la sophistication croissante des cyber-arnaques ciblant le secteur économique. Elle souligne l'impérieuse nécessité d'une vigilance accrue de la part du public. Le ministère, en collaboration avec l'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication), se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires.

Face à la recrudescence de ces attaques, une question s'impose : comment former efficacement les entrepreneurs les plus vulnérables à identifier les pièges numériques avant qu'il ne soit trop tard ?

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2026 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.