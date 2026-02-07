Ile Maurice: Un sergent de police agressé en pleine rue à Port-Louis

7 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un sergent de police a été victime d'une agression en pleine journée dans la capitale suscitant l'émoi. Selon nos informations, les faits se sont produits aujourd'hui vers 11 h 30, à proximité d'un commerce situé à l'angle des rues Etienne Pellereau et la rue Royale.

Le policier se trouvait sur place lorsqu'un individu circulant à scooter se serait arrêté et l'aurait approché. L'homme serait descendu de son deux-roues et lui aurait porté plusieurs coups avec son casque de protection, visant notamment sa tête ; il lui aurait aussi asséné des coups de poing à l'abdomen. Un second individu serait intervenu et aurait, lui aussi, frappé le policier à plusieurs reprises, sans explication apparente.

Blessé à la poitrine et au ventre, l'officier s'est rendu à l'hôpital Dr Jeetoo pour recevoir des soins. Son état de santé est toutefois jugé stable. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les agresseurs et déterminer les circonstances exactes de cette agression. Les autorités n'écartent aucune piste à ce stade.

