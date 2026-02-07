Ile Maurice: Hippisme - Kenny Roussety défendra les couleurs du pays

Grande première pour ce qui est de la participation d'un compatriote au championnat Fegentri. Si dans le passé Jérôme Pilot avait participé hors concours à une manche à Maurice, Kenny Roussety devient le tout premier Mauricien à tenter l'aventure en participant au championnat.

C'est quoi la Fegentri ? Pour bon nombre de Mauriciens, ce championnat est réservé aux femmes jockeys. Mais détrompez-vous, ils proposent un championnat pour les Gentlemen Riders également.

La Fédération Internationale des Jockeys Amateurs (Cavaliers et cavalières) (Fegentri) a été fondée en 1955 par une poignée de cavaliers amateurs passionnés. Les membres fondateurs étaient la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suède et la Suisse. De nombreuses nations ont rejoint la Fegentri depuis 1955 et celle-ci compte aujourd'hui 25 pays membres, dont Maurice via The Amateur Jockey Club (Mauritius).

L'objectif de Fegentri est de tisser des liens d'amitié durables entre cavaliers et cavalières de différents pays, fondés sur le respect et la solidarité, perpétuant ainsi les traditions de moralité, de courtoisie et de courage qui caractérisent le sport équestre.

Notre représentant Kenny Roussety, 28 ans, possède pas mal d'expérience. Il a intégré l'univers des chevaux et des courses hippiques à Maurice : il a travaillé aux écuries du domaine Les Pailles et au Centre hippique de Mon Choisy avant de quitter Maurice à la recherche de plus d'opportunités. II a travaillé en Suède, au Danemark et en Angleterre. Il est du reste à sa troisième année de contrat avec un entraîneur et il est toujours en quête de nouvelles opportunités. Kenny Roussety a eu le mérite d'être sacré champion chez les amateurs au Danemark en remportant cinq courses.

Dans une déclaration à l'express, celui qui représente The Amateur Jockey Club se dit heureux et fier de pouvoir défendre les couleurs de son pays. «Je suis très heureux et fier de pouvoir représenter mon pays dans une compétition de cette envergure. J'espère faire un bon parcours pour une première participation avant de passer le relais à un autre Mauricien ou Mauricienne pour faire flotter encore mieux le quadricolore. La première course sera disputée le 21 février 2026 en Angleterre sur un hippodrome que je connais très bien. Espérons que j'ai la chance de tirer un bon coursier», confie-t-il.