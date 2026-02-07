Ile Maurice: Un humoriste populaire pris dans une spirale destructrice

Il a fait rire toute une génération de Mauriciens. Pendant près de 20 ans, Didier Anthony a été l'un des visages emblématiques de la troupe Komiko, incarnant des personnages devenus cultes sur scène comme à la télévision. Aujourd'hui, son nom refait tristement surface dans l'actualité, non pas pour un spectacle, mais à la suite d'une nouvelle arrestation, qui replonge l'artiste dans un passé déjà lourd.

Dans la nuit du lundi 2 février, le comédien a été grièvement blessé lors d'une agression survenue à Saint Pierre. Selon les premières informations, il aurait été intercepté sur la base d'une suspicion de vol de métaux avant d'être violemment pris à partie. Les circonstances exactes de l'altercation restent à être clarifiées.

Une plainte pour vol a été enregistrée au poste de police de SaintPierre et une enquête est en cours afin de déterminer les faits et de situer les responsabilités. Même si selon les premiers éléments de l'enquête et selon les présumés agresseurs, Didier Anthony n'a pas été agressé mais est tombé lorsqu'il prenait la fuite, une vidéo partagée massivement montre le comédien dans un sale état. On entend une voix dans la vidéo dire : «Mo kas sa dibwa la lor so latet.»

Transporté d'urgence à l'hôpital Dr A. G. à Port-Louis, Didier Anthony est actuellement en observation médicale mais également sous surveillance policière. À ce stade, aucune déclaration officielle détaillée n'a été communiquée par rapport à son état de santé ni sur l'évolution de l'enquête.

Cette affaire survient à un moment charnière de sa vie. Récemment, l'humoriste devait faire son retour médiatique en tant qu'animateur sur une radio privée. Son nom figurait même sur les affiches promotionnelles de la chaîne. Toutefois, fait troublant, la veille du drame, son visage avait été retiré de l'ensemble des supports de communication de la station de radio en ligne, sans explication publique.

Pour son entourage, cette nouvelle épreuve est vécue avec une profonde tristesse. Certains proches affirment que Didier Anthony a connu une mauvaise passe ces derniers temps, marquée par une fragilité persistante, malgré ses tentatives de se reconstruire et de reprendre pied professionnellement. Un sentiment d'impuissance domine chez ceux qui l'ont vu tenter de se relever, non sans difficultés.

Démêlés avec la justice

Ce nouvel épisode s'inscrit dans une trajectoire déjà marquée par plusieurs démêlés avec la police et la justice. En novembre dernier, Didier Anthony avait comparu devant le tribunal de Moka, obtenant une remise en liberté conditionnelle contre une caution de Rs 5 000 et la signature d'une reconnaissance de dette de Rs 50 000.

Mais c'est surtout l'affaire de novembre 2016 qui avait profondément ébranlé son image publique. Après une sortie de route à Moka, la police avait découvert dans son véhicule du cannabis, du haschich, de la drogue synthétique, ainsi qu'une substance soupçonnée d'être de l'héroïne. L'artiste avait reconnu que ces drogues lui appartenaient et avait été provisoirement inculpé pour possession de drogues dangereuses, avant d'être libéré sous caution. Cette affaire avait conduit à sa suspension temporaire de la troupe Komiko.

Quelques mois plus tard, en mars 2017, Didier Anthony s'était confié sur cette période sombre de sa vie, évoquant le soutien de ses fans, l'impact de son absence sur scène et sa volonté de se reconstruire. Il avait publiquement reconnu ses torts et présenté ses excuses à sa famille, à ses collègues et au public.

Le parcours de Didier Anthony avait pourtant commencé sous de meilleurs auspices. Repéré très jeune lors d'activités scoutes, il a rejoint par la suite Miselaine Duval et a participé à la naissance de la troupe Komiko, il y a près de 20 ans. Son talent lui a permis d'interpréter de nombreux personnages marquants et de s'imposer comme l'un des humoristes les plus populaires du pays.

Aujourd'hui, alors que l'enquête suit son cours, le public s'interroge. Comment un artiste capable d'apporter de la joie à tant de foyers a-til pu tomber dans une spirale aussi destructrice ?