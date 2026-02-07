Afrique: L'Éthiopie améliore le visa à l'arrivée à l'approche du Sommet de l'Union africaine

Addis-Abeba — L'Éthiopie a mis en service un système modernisé de visa à l'arrivée à l'aéroport international de Bole, visant à renforcer la sécurité nationale tout en offrant des services plus rapides et efficaces aux voyageurs internationaux.

Ces améliorations, annoncées par le Service de l'immigration et de la citoyenneté (ICS), interviennent à la veille du 39e Sommet de l'Union africaine, qui accueillera des délégations de haut niveau venues de tout le continent et d'ailleurs.

Selon Gosa Demissie, directeur général adjoint de l'ICS, le dispositif modernisé englobe désormais la gestion des visas d'entrée et de sortie, une assistance personnalisée aux passagers ainsi qu'un appui dédié aux équipages des vols internationaux.

Il a indiqué que l'introduction de technologies avancées et la formation ciblée du personnel ont permis de réduire considérablement les délais de traitement, auparavant supérieurs à deux heures, à seulement quelques minutes.

Au cours des 18 derniers mois, plus de 240 agents ont été mobilisés pour soutenir la mise en oeuvre de ce nouveau système, conçu pour répondre aux normes internationales de sécurité et renforcer la compétitivité mondiale d'Ethiopian Airlines.

De nombreux voyageurs ont exprimé leur satisfaction face à ces changements.

Mamwelaze Koma, ressortissante du Lesotho effectuant son premier voyage en Éthiopie, a salué un accueil chaleureux et un service rapide et professionnel, qu'elle a qualifié de « digne de la première classe ».

Mavis Anima Bonsu, du Ghana, habituée à se rendre en Éthiopie, a pour sa part noté une nette amélioration du système, désormais plus automatisé, plus strict et beaucoup plus rapide, estimant que cette réforme reflète les efforts du gouvernement pour moderniser les services publics.

Le voyageur brésilien Pedro Lacaz Amaral a également souligné l'efficacité du processus, affirmant que l'ensemble des formalités, y compris la vérification des documents et le paiement du visa, n'a pris que quelques minutes.

Hirut Assefa, une Éthiopienne résidant à Toronto, a décrit le système modernisé comme étant de classe mondiale, mettant en avant le professionnalisme du personnel et l'usage de technologies qui permettent d'éviter les longues files d'attente.

Elle a exprimé l'espoir que ces améliorations encourageront davantage de visiteurs, stimuleront l'économie et mettront en valeur le riche patrimoine culturel du pays.

La modernisation du système de visa illustre ainsi l'engagement de l'Éthiopie à renforcer la gestion de ses frontières et à se positionner comme une destination de choix pour les grands événements internationaux et le tourisme.