Ethiopie: Kerchanshe et Embrapa ont conclu un partenariat stratégique pour l'innovation caféière

Addis-Abeba — Le groupe éthiopien Kerchanshe et l'Agence brésilienne de recherche agricole (Embrapa) ont scellé un accord de coopération stratégique visant à approfondir leur collaboration dans le domaine des technologies agricoles, avec un accent particulier sur le développement de la filière café et la modernisation des systèmes de production.

La signature de cet accord est intervenue à l'issue du Forum historique Éthiopie-Brésil sur le commerce et l'investissement, tenu récemment à Addis-Abeba, marquant une nouvelle dynamique dans les relations économiques entre les deux pays.

Le partenariat portera principalement sur le développement de la culture du café dans la localité de Debeka, située dans le woreda d'Abaya, zone de Guji Ouest, dans la région d'Oromia.

Les deux parties s'engagent à coopérer dans l'amélioration de la qualité agricole, le contrôle des normes de production, le renforcement des compétences des travailleurs et d'autres domaines connexes.

S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre d'État à l'Agriculture, Efa Muleta, a souligné que cet accord devrait contribuer de manière substantielle à la croissance économique nationale.

Il a assuré que le gouvernement apportera un accompagnement étroit afin de garantir une mise en oeuvre efficace et orientée vers des résultats tangibles.

La signature s'est déroulée en présence de hauts responsables gouvernementaux et de personnalités diplomatiques, notamment l'ambassadeur du Brésil en Éthiopie, Jandyr Ferreira dos Santos, ainsi que la présidente d'Embrapa, Silvia Maria Fonseca Silveira Massruhá.

Pour sa part, le directeur général du groupe Kerchanshe, Israel Degafa, a indiqué que l'Éthiopie et le Brésil partagent de fortes similitudes dans le secteur agricole.

Il a estimé que cet accord renforcera la coopération bilatérale à travers le transfert de savoir-faire brésilien, en particulier dans la production caféière et les technologies agricoles avancées.

Il a été rappelé que Kerchanshe exporte actuellement des plants de café vers plus de vingt pays, illustrant le rôle croissant de l'Éthiopie dans les chaînes de valeur mondiales du café.

Cet accord fait suite au plus grand Forum commercial et d'investissement jamais organisé entre l'Éthiopie et le Brésil, tenu à Addis-Abeba le 6 février 2026.

Institution de référence relevant du ministère brésilien de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation, Embrapa est reconnue pour sa contribution majeure à la transformation de l'agriculture tropicale à travers des solutions scientifiques durables.

Son expertise couvre notamment l'amélioration génétique, les systèmes sol-plante, les bio-intrants et les pratiques agricoles climato-intelligentes.

Grâce à ses programmes de coopération internationale, Embrapa a élargi ses partenariats en Afrique et en Amérique latine, favorisant l'échange de connaissances, le développement des capacités techniques et le transfert de technologies pour relever des défis agricoles et environnementaux communs.

Le nouvel accord devrait ainsi servir de cadre stratégique pour une coopération durable, positionnant la recherche, l'innovation et la coopération Sud-Sud au coeur du renforcement de la compétitivité, de la qualité et de la valeur ajoutée du café éthiopien sur les marchés internationaux.