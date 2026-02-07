Togo: Les FAT renforcent leur commandement

Dans un contexte sécuritaire exigeant, les Forces armées togolaises (FAT) placent le renforcement du commandement au coeur de leur stratégie opérationnelle. Cette orientation s'est concrétisée par la formation de 31 officiers, désormais aptes à assumer des responsabilités de premier plan sur le terrain.

Après sept mois de formation intensive, ces officiers viennent d'achever le cours des commandants d'unité élémentaire à l'École de formation des officiers des Forces armées togolaises (EFOFAT), à Pya, dans le nord du pays.

L'objectif était de renforcer leurs compétences tactiques, affiner leur capacité de commandement et les préparer à conduire efficacement une unité élémentaire en environnement interarmes, tout en les initiant au travail d'état-major.

La formation, exigeante et progressive, a alterné enseignements théoriques et mises en situation pratiques au Centre d'entraînement aux techniques de tir opérationnelles et de combat (CETTOC). Elle a été complétée par une immersion opérationnelle au sein de l'Opération Koundjouaré, dans la région des Savanes, permettant aux stagiaires de se confronter aux réalités du terrain.

Parmi les lauréats figure un personnel militaire féminin, symbole de l'ouverture et de l'évolution progressive des forces armées togolaises.

En recevant leurs diplômes vendredi, le colonel Malibada Gnassingbé, commandant de la deuxième région militaire, a rappelé l'ampleur de la mission qui leur incombe. Il a exhorté les nouveaux commandants de compagnie à faire preuve de rigueur, de loyauté et de dévouement, des valeurs indispensables pour garantir l'efficacité des unités et la réussite des opérations.