Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Plus d'un million de déplacés internes à Fizi après de nouveaux affrontements

Le nombre de déplacés internes ne cesse d'augmenter dans le territoire de Fizi, province du Sud-Kivu, à la suite des affrontements violents qui opposent les FARDC, appuyées par les Wazalendo, à la coalition des milices Twirwaneho-Gumino-Red Tabara. Les combats de jeudi 5 février, dans la petite contrée communément appelée « Point Zéro », ont provoqué un nouveau déplacement massif de populations.

L'administrateur du territoire de Fizi, Samy Badibanga Kalonji, reformule son appel à une aide humanitaire d'urgence en faveur des personnes rendues vulnérables par ces guerres à répétition. Selon lui, le nombre de déplacés internes avoisine désormais un million sur l'ensemble du territoire de Fizi.

« Sur l'ensemble du territoire de Fizi, nous avoisinons plus d'un million de déplacés internes. Le premier lot est celui de l'année passée, et le second est lié aux récents affrontements », a déclaré Samy Badibanga Kalonji.

Des affrontements dans les Hauts Plateaux

Les combats ont opposé les FARDC aux groupes armés Twirwaneho, Red Tabara, FNL Zabampema, Android et Vijana Power, qui ont attaqué les positions de l'armée dans les villages Point Zéro et Tuwetuwe. Ces violences ont entraîné le déplacement massif de populations qui espéraient vivre sous la protection des forces régulières.

Selon l'administrateur, les déplacés proviennent non seulement du territoire de Fizi, mais aussi de la ville d'Uvira, des territoires de Mwenga et de Kabambare dans la province voisine du Maniema, ainsi que de certaines zones de la province du Tanganyika. Certains sont déplacés depuis l'année dernière, d'autres plus récemment à la suite de derniers affrontements.