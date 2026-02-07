Congo-Kinshasa: La MONUSCO et les FARDC intensifient leurs actions pour protéger les civils en Ituri

Les Casques bleus de la MONUSCO, en coordination avec les Forces armées de la RDC (FARDC), ont intensifié leurs opérations, en Ituri, pour protéger les civils contre la menace persistante des groupes armés. Du 29 au 30 janvier, le contingent indonésien a mené une mission de longue portée dans la zone de Boga, village du territoire d'Irumu situé à environ 120 km au sud de Bunia, rapporte ce samedi 7 février, le porte-parole militaire de la MONUSCO.

Une mission au-delà de la sécurité

Selon le major Ahmed Bouhia, officier de l'information publique de la Force de la MONUSCO, cette opération a consisté en une présence active sur les axes stratégiques reliant Tchabaganzi à Malaya, avec des patrouilles de jour comme de nuit pour maintenir la stabilité et surveiller toute activité des groupes armés. Mais la mission ne s'est pas limitée à l'aspect sécuritaire : une équipe médicale a prodigué des soins gratuits aux habitants blessés, une initiative accueillie chaleureusement par la communauté locale.

Dans la même dynamique, le 28 janvier, l'équipe d'engagement féminin du contingent indonésien, en coordination avec les FARDC, a sécurisé les zones agricoles de Bogoro dans le cadre de l'initiative « Security Harvest ». Cette action a permis aux cultivateurs de travailler en toute sécurité sur des terres réhabilitées, renforçant ainsi la confiance entre les populations et les forces de maintien de la paix.

Ces initiatives illustrent l'engagement de la MONUSCO à conjuguer protection des communautés, bien-être des populations et solidarité humanitaire, dans un contexte où la menace des groupes armés reste une réalité quotidienne pour les habitants de l'Ituri, affirme le major Ahmed Bouhia.