Sénégal: Pose de la première pierre du LYNAQE de Salémata d'un coût estimé à plus de 10 milliards FCFA

Kédougou — Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a procédé, samedi, à la pose de la première pierre du Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Salémata, dans la région de Kédougou (sud-est) pour un coût global de 10 milliards 107 millions de francs CFA, a constaté l'APS.

Cet établissement d'enseignement implanté à Salémata comprendra quatre blocs pédagogiques R+1, une administration, une bibliothèque numérique, un amphithéâtre, un foyer, un réfectoire. Il comprend également une infirmerie, des terrains multisports, un gymnase avec piscine et une centrale solaire.

De même, il intègre des infrastructures d'hébergement avec deux blocs R+2 pour les filles et deux blocs R+2 pour les garçons, des logements administratifs, des logements pour enseignants, personnel et gardiens, ainsi qu'une chambre de passage pour les enseignants.

Sur le plan des équipements techniques, l'établissement sera doté d'un château d'eau d'un réseau de 200 m³, de quatre ascenseurs et de parkings intérieurs et extérieurs totalisant 92 places, dont une partie alimentée par un système solaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"C'est pour moi un immense plaisir de poser la première pierre du Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Salémata, afin de bâtir un Sénégal souverain, juste, prospère et compétitif à l'échelle de l'Afrique et du monde", a affirmé le président Faye.

Le chef de l'Etat effectue depuis jeudi une tournée économique dans le Sud-Est du Sénégal. Il a indiqué que le déploiement du programme d'installation de ce modèle d'établissement d'excellence co-piloté par le ministère de l'Éducation nationale et celui des Forces armées va se poursuivre dans les quatorze régions du pays en vue de répondre à "l'équité territoriale et à la justice sociale".

"C'est cela l'équité territoriale, et il s'agit, pour nous, de donner les mêmes [programmes] d'études et de formation à nos filles et à nos fils, [où qu'ils se trouvent], sur l'ensemble du territoire national", a dit le président de la République.

Il a présenté le modèle LYNAQE comme une "véritable transformation" du système éducatif, reposant sur une combinaison entre la formation et la citoyenneté.

Après l'étape de Salémata, le président de la République se rendra à Bandafassi, dans le département de Kédougou, pour poser la première pierre de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP).