Congo-Brazzaville: Grande foire agricole du Congo - La SNPC aux avant-gardes

Lancée le 5 février par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, la Grande foire agricole du Congo (Gfac) est un espace offert aux acteurs agricoles pour présenter au grand public leurs projets et leur savoir-faire. Parmi les dizaines de sociétés qui animent les stands, il y a la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) qui présente son projet d'afforestation dénommé "Eco Zamba".

Placé dans un endroit stratégique, le stand de la SNPC attire le maximum de visiteurs. En son sein, on y trouve des milliers de plants d'acacias et d'eucalyptus produits dans le cadre du projet Eco Zamba, en cours de mise en oeuvre depuis 2023 par l'opérateur historique pétrolier congolais.

Le projet prévoit, sur dix ans, de planter cinquante mille hectares de forêt d'acacias, d'eucalyptus clonal, des arbres fruitiers des agrumes autour des districts de Gamboma, dans le département de Nkeni-Alima; de Ngo, dans les Plateaux; et de Mpouya, dans le département de Djoué-Lefini.

Selon le coordonnateur d'Eco Zamba, Aymar Ebiou, interrogé sur les lieux, en deux ans de mise en oeuvre du projet, 4 127 hectares ont été plantés, dont 100 exécutés au lancement du projet en 2023, et 3 127 en 2024. Cette année, a-t-il dit, 5000 hectares seront plantés lors d'une campagne spéciale qui sera lancée très prochainement.

«Notre présence ici à la Grande foire agricole congolaise se justifie par l'obligation d'exécuter le mot d'ordre de diversification de l'économie lancé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. C'est à ce titre que la SNPC s'est lancée dans l'économie verte, au travers son projet d'afforestation Eco Zamba, qui vise la plantation de 50 mille hectares. Le projet vise la séquestration d'un important puit de du carbone afin de régler les problèmes climatiques », a précisé Aymar Ebiou.

Des milliers d'emplois créés et un puits de carbone à séquestrer

Le projet d'afforestation d'Eco Zamba vise à générer d'importants bénéfices environnementaux et socio-économiques. En restaurant les écosystèmes naturels, il soutient la conservation de la biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique, assure la protection des sols, de l'eau et améliore la qualité de l'air.

La mise en oeuvre de ce projet a permis la création de milliers d'emplois. A ce stade du projet, a souligné le coordonnateur d'Eco Zamba, environ 1300 emplois sont créés, dont 300 permanents et 1000 temporaires. Ce nombre d'emplois augmentera au fur et à mesure que le projet prendra de l'ampleur.

Porté par la SNPC, le projet Eco Zamba répond à l'appel à l'afforestation lancé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors de la COP27 tenue du 6 au 18 novembre 2022 en Egypte. Il intègre la vision du gouvernement mis en oeuvre par le Programme national d'afforestation et de reboisement. Eco Zamba adopte une approche de sylviculture régénératrice des sols et des écosystèmes forestiers, encourageant le développement des filières agricoles et du bois.