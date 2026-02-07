Congo-Brazzaville: Processus du Maep - Les membres de la commission nationale sensibilisés aux méthodes d'évaluation

La directrice générale du secrétariat continental du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Maep), Marie-Antoinette Rose-Quatre, a organisé, le 3 février, à Brazzaville un atelier de sensibilisation des membres de la Commission nationale d'auto-évaluation au renforcement des méthodes d'évaluation dudit mécanisme au plan national.

L'atelier visait à clarifier le cadre du Maep et à renforcer la compréhension de son rôle et la responsabilité de chaque membre. Il a permis de créer un espace de dialogue ouvert, pratique et constitué entre le secteur continental et les acteurs nationaux directement impliqués dans le processus d'auto-évaluation. « La Commission nationale constitue le cadre national de coordination, de concertation et de mobilisation de notre présence. Elle garantit l'utilité du processus et la crédibilité des travaux d'auto-évaluation », a indiqué la directrice générale, Marie-Antoinette Rose-Quatre, qui a séjourné récemment à Brazzaville.

Dans son mot de circonstance, le président de la Commission nationale du Maep, Alain Akouala Atipault, a exprimé la détermination de son institution à réussir ce processus. Il s'est félicité de l'organisation de cet atelier qu'il considère comme une étape cruciale pour renforcer les capacités des acteurs locaux et garantir une intégration africaine, conformément au rêve des pères fondateurs.

Présent à cette activité, le ministre de l'Economie, du Plan et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, en sa qualité de point focal du Maep au Congo, a salué la participation du pays à ce processus qui garantit la bonne gouvernance des politiques publiques et la démocratie dans tous les pays africains.

L'exercice a permis aux membres de la Commission et aux autorités présentes de porter un regard lucide sur le parcours du Congo et d'appuyer une identification claire de ses acquis, de ses forces et de ses défis à relever. Précisons que le processus du Maep couvre spécifiquement quatre domaines thématiques, à savoir la démocratie et la gouvernance politique ; la démocratie et la gestion économique ; la gouvernance d'entreprise et le développement durable.